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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۹:۵۶

همکاری سماکباشی با بیضایی، میلانی و فتحی

همکاری سماکباشی با بیضایی، میلانی و فتحی

محمود سماکباشی این روزها مشغول کار روی صدای فیلم‌های تازه بهرام بیضایی، تهمینه میلانی و حسن فتحی است.

این سینماگر باسابقه درباره فعالیت‌های تازه خود به خبرنگار مهر گفت: صداگذاری "وقتی همه خوابیم" بیضایی را که صدابرداری آن سر صحنه انجام شده بود به زودی آغاز خواهم کرد. فیلم در مرحله تدوین است و تا اواسط مهرماه برای صداگذاری به دست من می‌رسد.

وی در ادامه افزود: با توجه به نوع کار و حساسیت بیضایی پیش‌بینی می‌کنم صداگذاری "وقتی همه خوابیم" تا اوایل دی‌ماه به طول بینجامد. حضور در این پروژه به عنوان صدابردار کمک می‌کند در مرحله صداگذاری با توجه به آشنایی با فضای کار سریعتر و بهتر با آن همراه شوم.

صداگذاری "سوپراستار" میلانی هم به شیوه دالبی سراوند زیر نظر سماکباشی انجام می‌شود و حسین ابوالصدق صداگذاری و میکس آن را بر عهده دارد. سماکباشی به زودی صداگذاری و میکس فیلم سینمایی "پستچی سه بار در نمی‌زند" را همراه ابوالصدق انجام خواهد داد.

فیلمبرداری تازه‌ترین فیلم حسن فتحی اواخر این هفته آغاز می‌شود. سماکباشی در این باره گفت: با توجه به تمایل گروه برای رساندن فیلم به جشنواره فجر امسال، تدوین آن همزمان با فیلمبرداری انجام می‌شود و با رساندن سکانس‌های فیلم به ما صداگذاری آن را آغاز می‌کنیم.

کد مطلب 744625

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