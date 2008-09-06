آغاز عملیات آماده سازی تعاونی های مسکن مهر در دشت آزادگان

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، فرماندار شهرستان سوسنگرد در این آیین گفت: از چهار هزار متقاضی ثبت نام شده در سایت مسکن مهر 2600 نفر واجد شرایط شدند که 40 هکتار زمین در کوی ابوجلال شمالی برای آماده سازی و ساخت ساز در قالب طرح مسکن مهر به آنها اختصاص یافت که کلنگ آماده سازی فاز نخست آن در 11/5 هکتار به زمین زده شد.

قائد اسلامی نسب خواستار ساخت جاده برای کوی ابوجلال شمالی به منظور تسهیل در عبور و مرور و رونق شهر شد.

معاون عمرانی استاندار خوزستان نیز در سخنانی در مورد طرح مسکن مهر بیان داشت: دولت از سال 86 تصمیم گرفت زمینه ساخت و ساز سالی 1/5 میلیون واحد مسکونی در شهرها و روستاهای کشور را در قالب طرح مسکن مهر فراهم کند که به همین منظور، نیاز جامعه را به شش تا هفت میلیون واحد مسکونی مقاوم و جدید در مدت سه تا چهار سال پیش بینی کرد.

سید عباس طباطبایی، سهمیه شهرستان سوسنگرد را از طرح مسکن مهر در سال گذشته و امسال 2400 واحد مسکونی برشمرد و با اشاره به اعتبارات عمرانی استان گفت: اعتبارات عمرانی سال 86 و 87 خوزستان دو برابر اعتبارات عمرانی استان تهران 2/7 برابر اعتبارات استان اصفهان است.

وی تصریح کرد: بر خلاف سالهای قبل که اعتبارات عمرانی از پنج تا 40 میلیارد تومان به خزانه برگشت می شد، برای نخستین بار در طول 20 سال اخیر تمام اعتبارات عمرانی استان در سال 86 جذب شد و هیچ اعتباری برگشت نشد.

طباطبایی ضمن قدردانی از دست اندرکاران طرح مسکن مهر و مسئولان ذیربط در این منطقه خاطرنشان کرد: هر جایی که بین فرماندار، شهردار، شورای شهر و دستگاه های اجرایی شهر هماهنگی و همدلی باشد در آن شهر شاهد تحول، توسعه، عمران و رضایت مندی مردم هستیم.

با حضور معاون عمرانی استاندار خوزستان، مدیرکل تعاون، فرماندار، شهردار و رئیس شورای شهر سوسنگرد از تعداد پنج تعاونی دام پروری گوسفند در این شهرستان بهره برداری شد.

این تعداد تعاونی که ظرفیت هزار راس دام را دارند با 13 میلیارد و 500 میلیون ریال سرمایه گذاری، زمینه اشتغال 75 نفر را فراهم آورده اند.