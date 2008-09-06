جزئیات جدید نمایشگاه مطبوعات/ حضور سردبیر سابق لوموند در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ملکیان صبح امروز در نشستی خبری پیرامون پانزدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها با اعلام قطعی شدن محل مصلی برای مکان برگزاری این جشنواره گفت : با توجه به اینکه چند روز پیش این محل برای برگزاری نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها قطعی شد این نمایشگاه از 26 آبان ماه سال جاری در محل مصلای امام خمینی تهران آغاز و تا 2 آذر ادامه خواهد داشت. مراسم اختتامیه جشنواره نیز سوم آذر ماه در تالار وحدت تهران بر پا می شود.

وی افزود : این نمایشگاه به صورت بین المللی برگزار می شود و به همین منظور ما از 27 کشور از پنج قاره جهان برای شرکت در نمایشگاه و جشنواره دعوت به عمل آورده ایم. آمادگی پذیرایی از سه نشریه و خبرگزاری از هر کدام از این کشورها را داریم گو اینکه هنوز پاسخهای قطعی از طرف این کشورها به ما داده نشده است.

ملکیان از حضور سه میهمان ویژه در این نمایشگاه نیز خبر داد و گفت : این افراد از سردبیران بسیار مشهور و قدیمی مطبوعات جهان اند که امیدواریم دعوت ما را بپذیرند و در این صورت در ایام نمایشگاه دیدارهایی با خبرنگاران و مسئولان مطبوعات و خبرگزاریهای کشور خواهند داشت. این سه فرد عبارتند از : "اریک رولو" سردبیر سابق لوموند (فرانسه)، "رابرت فیسک" سردبیر ایندپندنت (انگلستان) و طلال سلمان مدیرمسئول روزنامه السفیر (لبنان).

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در ادامه از تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره مطبوعات خبر داد و اضافه کرد: مهلت ارسال آثار که پیش از این تا 15 شهریور ماه بود تا 25 همین ماه و به مدت 10 روز دیگر تمدید شده است و امیدواریم روزنامه نگاران و خبرنگاران و عکاسانی که تا کنون مطالبشان را برای شرکت در جشنواره به دیرخانه آن ارسال نکرده اند در مهلت یاد شده این کار را انجام دهند.

وی همچنین گفت: امسال برای اینکه حق کسانی که به صورت ثابت در مطبوعات و خبرگزاریها فعالیت می کنند ضایع نشود آثار ارسالی آنها در بخشی جنبی که به همین منظور اختصاص یافته به طور جداگانه مورد ارزیابی و داوری داوران قرار می گیرد. همچنین روزنامه نگاران و خبرنگاران امسال می توانند علاوه بر شرکت در بخش اصلی آثارشان را در بخش ویژه شامل نوآوری و شکوفایی، سی مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، شصتمین سالگرد اشغال فلسطین و ترویج فرهنگ نماز، ایثار، شهادت، امر به معروف و نهی از منکر شرکت دهند. مهلت ارسال این دسته از آثار پایان مهر ماه سال جاری است.

علیرضا ملکیان در خصوص متراژ غرفه ای که به مطبوعات و خبرگزاریها اختصاص می یابد نیز افزود: به زودی فرمی را در این خصوص برای مدیران مسئول نشریات می فرستیم تا متراژ مد نظرشان را اعلام کنند. خوشبختانه امسال نسبت به سال گذشته فضای بیشتری در اختیار داریم و از تمامی فضای سالن اصلی مصلی (شبستان) استفاده خواهیم کرد. همچنین به همین منظور قصد داریم فضایی را نیز در اختیار تعدادی از پایگاههای اطلاع رسانی که در زمینه کار خبررسانی فعال اند بگذاریم. این پایگاهها حتماً باید در وزارتخانه به ثبت رسیده و به فعالیت خبری مشغول باشند.

یوسف غروی قوچانی دبیر پانزدهمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی مطبوعات و سومین جشنواره خبرگزاریها نیز در این نشست خبری با تاکید بر اینکه هیچ یک از بخشهای این جشنواره در سال جاری حذف نشده است گفت : آثار رسیده به دبیرخانه با گرایشهای مختلف مورد داوری قرار می گیرند هر چند در فرم فراخوان نیامده است. پس آثار مربوط به گرایشهای ورزشی، زن، کودک و خانواده و ... نیز می توانند آثارشان را به دبیرخانه ارسال کنند تا توسط کمیته های داوری که در حال تشکیل است مورد داوری قرار گیرد.

وی افزود : اکنون بیش از 1000 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است. اسامی برندگان نیز در روز اختتامیه جشنواره اعلام خواهد شد.