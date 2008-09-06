آماده سازی پایانه های تهران در ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس ولی آذروش افزود: با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و نزدیک شدن به بازگشایی مدارس، ضمن هماهنگی با مدیران شرکت ها و غرف مستقر در پایانه های چهارگانه تهران، کلیه غرفه ها از جمله تعاونی های مسافربری و غرف های تجاری و خدماتی (مانند اغذیه فروشی ها) موظف به رعایت شئون این ماه هستند تا مسافرانی که در پایانه ها تردد دارند دچار مشکل نشوند.

وی درباره نوع فعالیت و عملکرد غرفه های مواد غذایی به ارائه غذای سرد اشاره کرد و گفت: فعالیت غرف مواد غذایی پایانه ها تنها با استنار کامل شیشه ها و برابر با دستورالعمل صادره از اداره اماکن نیروی انتظامی امکان پذیر می باشد تا مسافرانی که با توجه به بعد مسافت مکلف به گرفتن روزه نیستند نه در ملأ عام بلکه با حضور در این اماکن بتوانند نیازهای خود را برآورده سازند.

مدیرعامل سازمان پایانه ها از هماهنگی بعمل آمده با نیروی انتظامی و انتظامات پایانه ها خبر داد و گفت: با هماهنگی و تعامل بعمل آمده، ارگان های انتظامی بر فعالیت غرف در داخل و اطراف پایانه و اغذیه فروشی های دوره گرد نظارت خواهند داشت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و تظاهر به روزه داری با متخلفان و افراد خاطی برخورد خواهد شد.

آذروش با اشاره به آماده سازی و غبارروبی مساجد پایانه ها برای نمازگزاران و روزه داران تصریح کرد: نمازخانه های پایانه ها برای ادای فریضه واجب در سه نوبت با حضور ائمه جماعت آماده سازی شده است و با پخش اذان از بلندگوهای سالن پذیرای حضور نمازگزاران خواهد بود.

وی درباره ساخت و ساز و تعمیرات غرف یادآور شد: غرفی که قبلاً درخواست تعمیرات را داشته اند با هماهنگی سرپرست پایانه و واحد فنی سازمان فقط در ایام ماه مبارک می توانند نسبت به تعطیلی غرفه و انجام تعمیرات اقدام نمایند. درباره غرفی هم که با اعلام کتبی اداره کل اماکن می بایست تعطیل گردند با هماهنگی سرپرست پایانه و اطلاع به سازمان مرکزی نسبت به تعطیل نمودن غرفه می توانند اقدام نمایند.

مدیرعامل سازمان پایانه ها و پارک سوارها به ساماندهی رفت و آمد مسافران برای سفر به شهرهای زیارتی اشاره نمود و خاطرنشان کرد: تمام تعاونی ها و پایانه های مسافربری در این ایام سرویس های زیارتی خواهند داشت و تعدادی از تعاونی بطور ویژه سفرهای مربوط به شهرهای قم، جمکران و حتی مشهد را تحت پوشش قرارداده اند.