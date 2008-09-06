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۱۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۰۵

سپاه پاسداران :

17 شهریور شکوهمندترین قیام در مسیر انقلاب اسلامی است

17 شهریور شکوهمندترین قیام در مسیر انقلاب اسلامی است

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آستانه یوم الله 17 شهریور با صدور اطلاعیه ای قیام 17 شهریور را شکوهمندترین قیام ها در تعیین مسیر و جهت انقلاب اسلامی خواند.

به گزارش  خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران، در این اطلاعیه آمده است: یوم الله 17 شهریور زمینه ساز حضور میلیونی مردم در راهپیمایی های دیگر شد و رژیم منحوس پهلوی در سراشیبی سقوط قرار گرفت و کمتر از 6 ماه بعد امت اسلامی پیروزی شکوهمند خویش را درسایه رهبری حضرت امام خمینی( ره) به نظاره نشست وحکومت واقعی مردم را پایه گذاری کرد.

دراطلاعیه سپاه پاسداران تاکید شده است: ما امروز درمقطعی به سر می بریم که لازم است گذشته پرافتخار انقلاب اسلامی را چراغ راه آینده خود قرار دهیم. تاریخ انقلاب ما پر از حماسه های ماندگار است. روزهایی که برای به دست آوردن استقلال و اقتدار ملی شهدای گرانقدر خون پاک خویش را نثار اسلام و انقلاب کردند تا امروز جمهوری اسلامی ایران با الگوبرداری از آموزه های دینی و ستم ستیزی شیعی اهداف آرمانی خود را دنبال کند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش پایانی اطلاعیه خود با تجلیل از مقام شامخ شهیدان انقلاب اسلامی و دوران هشت سال دفاع مقدس به ویژه شهدای مظلوم 17 شهریور تصریح کرده است: یادآوری واقعه 17 شهریور گویای فداکاری و جانفشانی مردان و زنانی غیور، قهرمان و مسلمانی است که با نثار جان خود ثمره ارزشمندی برای نسل های آِینده ایران اسلامی به یادگار گذاشتند.
کد مطلب 744661

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