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۱۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۱۴

آمریکا؛ میهمان ناخوانده مذاکرات غیر مستقیم سوریه و رژیم صهیونیستی

آمریکا؛ میهمان ناخوانده مذاکرات غیر مستقیم سوریه و رژیم صهیونیستی

منابع خبری اعلام کردند : یک مسئول بلندپایه آمریکایی به عنوان ناظر دور پنجم مذاکرات غیر مستقیم سوریه و رژیم صهیونیستی با میانجیگری ترکیه به استانبول می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط ، با وجود جو منفی حاکم در دمشق مبنی براینکه مذاکرات غیر مستقیم بین سوریه و رژیم صهیونیستی به علت اختلافات احزاب این رژیم به تعویق خواهد افتاد، اما یک منبع اروپایی بلندپایه روزگذشته در تل آویو گفت : مذاکرات بعد از دوهفته در استانبول و با حضور یکی از مسئولان بلندپایه آمریکایی برگزار می شود.

وی افزود : این مسئول بلندپایه آمریکایی به عنوان ناظر در این نشست حضور خواهد داشت.

در واکنش به این اظهارات ، یک مسئول اسرائیلی با تایید این سخنان گفت : این مقام مسئول اروپایی صبح روزگذشته برای مطلع کردن سران اسرائیل از کنفرانس چهار جانبه سوریه ، قطر، فرانسه و ترکیه  وارد تل آویو شد و موعد مشخص برای از سرگیری مذاکرات را هیجدهم ماه جاری میلادی عنوان کرد.

وی همچنین خاطر نشان کرد : در حال حاضر تلاش ها برای تغییر شکل مذاکرات از غیرمستقیم به حالت مستقیم ادامه دارد.

از سوی دیگر " رجب طیب اردوغان " نخست وزیر ترکیه که پنجشنبه در دمشق حضور داشت به خبرنگاران گفت : مذاکرات غیر مستقیم بین دمشق و تل آویو با میانجیگری استانبول روزهای هیجدهم و نوزدهم ماه جاری میلادی ( بیست و هشتم و بیست و نهم شهریور ماه) برگزار می شود. 

کد مطلب 744665

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