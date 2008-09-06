شورای شهر تبریز مسئول شکست طرح BRT است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، جعفر مدبر بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود:‌ با این حال در تلاشیم تا مشکلات ناشی از اجرای این طرح را با مشارکت شهروندان به حداقل برسانیم.

وی با تاکید بر پرهیز از ایجاد فضای یاس و ناامیدی در بین شهروندان تصریح کرد: مسئولیت نظارت بر BRT شورای شهر است و باید تلاش شود با دوری از جنجال آفرینی، نظارت اصولی بر اجرای بهینه این طرح صورت گیرد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه ‌بازیافت و جمع آوری مکانیزه زباله را یکی از اولویتهای کاری این کمیسیون عنوان و خاطر نشان کرد: تا پایان دوره فعالیت شورای سوم جمع آوری زباله در تبریز به صورت کاملاً مکانیزه شود.

وی عنوان کرد: انتقال زباله گاه مرکزی تبریز به محلی دیگر در اولویت کاری کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر تبریز است.

مدبر همچنین از تبدیل شرکت کود آلی شهرداری تبریز به سازمان بازیافت پسماند شهرداری تبریز در این راستا خبر داد.

وی در خصوص خودداری شهرداری تبریز از پرداخت حق السهم خود به پروژه قطار شهری این کلانشهر گفت: به نظر می رسد این اقدام شهرداری در برابر امتناع دولت از پرداخت حق السهمه خود به مترو تبریزتوجیه پذیر باشد.

وی همچنین گفت: شهرداری تبریز در راستای بهبود وضعیت اتوبوسرانی این شهر تلاش دارد تا پایان سال جاری شمار اتوبوس های خطوط واحد تبریز را از 380 به 750 دستگاه ارتقا دهد.