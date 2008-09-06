آمار مقایسه ای از عملکرد بخش برق در 3 سال اول برنامه چهارم

به گزارش خبرنگار مهر، امسال چهارمین سال اجرای برنامه چهارم توسعه است که بر مبنای آن هر بخش باید تقریبا به تعهدات خود عمل کرده و جمع بندی را در خصوص دستیابی به نتایج صورت دهد چراکه سال آخر برنامه باید تمامی اهداف پیش بینی شده محقق شود.

بر این اساس، بر طبق اهداف تعیین شده در برنامه چهارم توسعه، تکالیفی برای وزارت نیرو در بخش برق تعیین شده بود که خوشبختانه بخش اعظمی از آنها در طی سنوات برنامه محقق شده است.

سال اول برنامه

یکی از اهداف تعیین شده در این برنامه، ارتقاء ظرفیت عملی نیروگاه ها است. به این معنا که در سال اول برنامه چهارم ( سال 84) پیش بینی شده بود کل ظرفیت به 36 هزار و 344 مگاوات برسد که بر این اساس، عملکرد 37 هزار و 54 مگاوات محقق شده است.

با تفکیک این عملکرد در دو بخش دولتی و غیردولتی مشاهده می شود که قرار بود سهم نیروگاه های دولتی به 35 هزار و 214 مگاوات برسد که بر این اساس عملکرد 35 هزار و 987 مگاوات بوده است.

در بخش غیردولتی نیز هدف برنامه هزار و 130 مگاوات بوده که عملکرد سال 84 رقم هزار و 67 مگاوات را نشان می دهد.

بر این اساس، ظرفیت عملی نیروگاه ها در بخش حرارتی باید به 29 هزار و 755 مگاوات می رسد که عملکرد برنامه 31 هزار و 480 مگاوات بوده است. سهم دولتی ها و غیردولتی ها از فراهم سازی این میزان به ترتیب 28 هزار و 625 و 1هزار و 130 مگاوات در نظر گرفته شده بود که در بخش دولتی 30 هزار و 413 مگاوات و در بخش غیردولتی هزار و 67 مگاوات محقق شده است.

در بخش نیروگاه های آبی نیز ظرفیت عملی باید به 5 هزار و 508 مگاوات می رسید که بر طبق گزارش عملکرد وزارت نیرو این ظرفیت به 5 هزار و 537 مگاوات رسیده است. همچنین در بخش ارتقاء ظرفیت عملی نیروگاه های تجدیدپذیر نیز ظرفیت باید به 81 مگاوات می رسید که تنها 37 مگاوات محقق شده است.

در بخش نیروگاه های هسته ای نیز در سال اول برنامه عملکرد 1000 مگاوات دیده شده که متاسفانه هیچ ظرفیتی فراهم نشده است.

سال دوم برنامه

در سال دوم برنامه چهارم (سال 85) پیش بینی شده بود کل ظرفیت عملی نیروگاه ها به 39 هزار و 817 مگاوات برسد که بر این اساس، عملکرد 40 هزار و 865 مگاوات محقق شده است.

با تفکیک این عملکرد در دو بخش دولتی و غیردولتی مشاهده می شود که قرار بود سهم نیروگاه های دولتی به 36 هزار و 377 مگاوات برسد که بر این اساس عملکرد 39 هزار و 318 مگاوات بوده است.

در بخش غیردولتی نیز هدف برنامه 3 هزار و 440 مگاوات بوده که عملکرد سال 85 رقم هزار و 547 مگاوات را نشان می دهد.

بر این اساس، ظرفیت عملی نیروگاه ها در بخش حرارتی باید به 32 هزار و 342 مگاوات می رسد که عملکرد برنامه 34 هزار و 549 مگاوات بوده است. سهم دولتی ها و غیردولتی ها از فراهم سازی این میزان به ترتیب 28 هزار و 902 و 3 هزار و 440 مگاوات در نظر گرفته شده بود که در بخش دولتی 33 هزار و 2 مگاوات و در بخش غیردولتی هزار و 547 مگاوات محقق شده است.

در بخش نیروگاه های آبی نیز ظرفیت عملی باید به 6 هزار و 358 مگاوات می رسید که بر طبق گزارشات این ظرفیت به 6 هزار و 269 مگاوات رسیده است. همچنین در بخش ارتقاء ظرفیت عملی نیروگاه های تجدیدپذیر نیز ظرفیت باید به 117 مگاوات می رسید که تنها 47 مگاوات محقق شده است. با مقایسه این رقم با رقم مشابه سال قبل مشاهده می شود که در طول یکسال تنها 10 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به ظرفیت عملی نیروگاه های کشور اضافه شده است.

در بخش نیروگاه های هسته ای نیز در سال دوم برنامه عملکرد 1000 مگاوات دیده شده که متاسفانه هیچ ظرفیتی فراهم نشده است.

سال سوم برنامه

در سال 86 که به عنوان سال سوم برنامه چهارم توسعه به شمار می آید، پیش بینی شده بود کل ظرفیت عملی نیروگاه های به 43 هزار و 608 مگاوات برسد که بر این اساس، عملکرد 43 هزار و 381 مگاوات محقق شده است.

با تفکیک این عملکرد در دو بخش دولتی و غیردولتی مشاهده می شود که قرار بود سهم نیروگاه های دولتی به 38 هزار و 372 مگاوات برسد که بر این اساس عملکرد 40 هزار و 779 مگاوات بوده است.

در بخش غیردولتی نیز هدف برنامه 5 هزار و 236 مگاوات بوده که عملکرد سال 86 رقم 2 هزار و 602 مگاوات را نشان می دهد.

بر این اساس، ظرفیت عملی نیروگاه ها در بخش حرارتی باید به 35 هزار و 86 مگاوات می رسد که عملکرد برنامه 36 هزار و 246 مگاوات بوده است. سهم دولتی ها و غیردولتی ها از فراهم سازی این میزان به ترتیب 29 هزار و 850 و 5 هزار و 236 مگاوات در نظر گرفته شده بود که در بخش دولتی 33 هزار و 644 مگاوات و در بخش غیردولتی 2 هزار و 602 مگاوات محقق شده است.

در بخش نیروگاه های آبی نیز ظرفیت عملی باید به 7 هزار و 358 مگاوات می رسید که بر طبق گزارش عملکرد وزارت نیرو این ظرفیت به 7 هزار و 73 مگاوات رسیده است. همچنین در بخش ارتقاء ظرفیت عملی نیروگاه های تجدیدپذیر نیز ظرفیت باید به 164 مگاوات می رسید که تنها 62 مگاوات محقق شده است.

در بخش نیروگاه های هسته ای نیز در سال سوم برنامه عملکرد 1000 مگاوات دیده شده که متاسفانه هیچ ظرفیتی فراهم نشده است.

سال چهارم برنامه

سال چهارم برنامه چهارم (سال 87 ) پیش بینی شده کل ظرفیت به 47 هزار و 850 مگاوات برسد که بر این اساس، تاکنون عملکرد 44 هزار و 460 مگاوات محقق شده است.

با تفکیک این عملکرد در دو بخش دولتی و غیردولتی مشاهده می شود که قرار است سهم نیروگاه های دولتی به 42 هزار و 296 مگاوات برسد.

در بخش غیردولتی نیز هدف برنامه 5 هزار و 554 مگاوات است. بر این اساس، ظرفیت عملی نیروگاه ها در بخش حرارتی باید به ظرفیت 36 هزار و 121 مگاوات برسند.

سهم دولتی ها و غیردولتی ها از فراهم سازی این میزان به ترتیب 30 هزار و 567 و 5 هزار و 554 مگاوات در نظر گرفته شده است.

در بخش نیروگاه های آبی نیز ظرفیت عملی باید به 10 هزار و 518 مگاوات برسد. همچنین در بخش ارتقاء ظرفیت عملی نیروگاه های تجدیدپذیر نیز ظرفیت باید به 211 مگاوات برسد.

در بخش نیروگاه های هسته ای نیز در سال چهارم برنامه عملکرد 1000 مگاوات دیده شده است.

سال آخر برنامه

سال آخر برنامه چهارم ( سال 88) پیش بینی شده کل ظرفیت عملی نیروگاه های کشور به 52 هزار و 560 مگاوات برسد. با تفکیک این عملکرد در دو بخش دولتی و غیردولتی مشاهده می شود که قرار است سهم نیروگاه های دولتی به 46 هزار و 506 مگاوات برسد.

در بخش غیردولتی نیز هدف برنامه 6 هزار و 54 مگاوات است. بر این اساس، ظرفیت عملی نیروگاه ها در بخش حرارتی باید به ظرفیت 40 هزار و 443 مگاوات برسند.

سهم دولتی ها و غیردولتی ها از فراهم سازی این میزان به ترتیب 34 هزار و 389 و 6 هزار و 54 مگاوات در نظر گرفته شده است.

در بخش نیروگاه های آبی نیز ظرفیت عملی باید به 10 هزار و 838 مگاوات برسد. همچنین در بخش ارتقاء ظرفیت عملی نیروگاه های تجدیدپذیر نیز ظرفیت باید به 279 مگاوات برسد. در بخش نیروگاه های هسته ای نیز در سال چهارم برنامه عملکرد 1000 مگاوات دیده شده است.