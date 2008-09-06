نجات احمد چلپی از ترور/آزادی سه هزار زندانی عراقی توسط آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، منابع امنیتی عراق اعلام کردند: یک فرد انتحاری شب گذشته با استفاده از یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در غرب بغداد، خودروی احمد چلپی را هدف قرار داد اما چلپی از این ترور نجات یافت.

به گفته این منابع، چلپی در خودرویی که در محله "منصور" هدف قرار گرفت، حضور نداشت. در این انفجار دو نفر کشته و 17 تن دیگر از جمله محافظ چلپی زخمی شدند.

خبر دیگر اینکه ارتش آریکا در بیانیه ای از کشته شدن یک نظامی خود در عراق خبر داد. در این بیانیه آمده است: این نظامی روز گذشته بر اثر جراحت کشته شد.

با کشته شدن این نظامی، شمار تلفات انسانی ارتش آمریکا درعراق از زمان تهاجم نظامی به این کشور در سال 2003 تاکنون به چهار هزار و 155 نفر رسیده است.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد: ارتش آمریکا شب گذشته اعلام کرد که به مناسبت ماه مبارک رمضان، سه هزار زندانی عراقی را آزاد خواهد کرد.

با آزادی این سه هزار نفر، شمار زندانیان آزاد شده از سوی آمریکا تا اول اکتبر(10 مهر) به 15 هزار نفر خواهد رسید.

لازم به ذکر است پادگان "کروبر" در نزدیکی فرودگاه بغداد و پادگان "بوکا" در نزدیکی بصره زندان های آمریکایی در عراق هستند.