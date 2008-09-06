درآمد شرکت فرودگاهها از پروازهای عبوری به 120 میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد مومنی رخ امروز در نشستی با خبرنگاران فعال سازی سه مسیر جدید هوایی بین المللی را از جمله طرحهای در حال اجرای فرودگاههای کشور اعلام کرد و گفت: باتوجه به توافقات انجام شده بین ایران و کشورهای همسایه، ایجاد سه مسیر جدید هوایی برای امسال پیگیری می شود.

وی افزود: راه هوایی پاکستان به جنوب غرب ایران تا کویت - سوریه و دریای مدیترانه ، راه هوایی از بحرین - خلیج فارس به سمت جنوب تا مرز پاکستان و آسیای جنوب شرقی و راه هوایی مهم و پر ترافیک زاگرب - ترکیه - ایران - افغانستان تا رحیم اباد هند تا آسیایی جنوب شرقی از مسیرهای جدید هوایی است که تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور اظهارداشت: یکی دیگر از برنامه های شرکت فرودگاههای کشور، خرید تجهیزات فرودگاهی "ایکس ری" و "گیت وی" به منظور تجهیز فرودگاههای کشور است تا در پایان سال 88 کمبودی در این زمینه درکشور وجود نداشته باشد.

مومنی رخ اظهار داشت: بازسازی و اصلاح سطوح پروازی فرودگاه ایلام، سنندج، همدان و خوی در دستور کار این شرکت قرار دارد و تاسیس تکنیکال بلاک برج فرودگاه تبریز، رشت، بیرجند، همدان، یزد، لامرد، اهواز و برج فرودگاه کلاله و ارومیه نیز از جمله اقدامات در دست اجرای شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور است.

وی ابراز داست: بهره برداری کامل از فرودگاه رشت و بیرجند تا قبل از پایان سال جاری و انجام پروژه های در دست احداث در 25 فرودگاه کشور نیز در دستور کار این شرکت قرار دارد.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشورخاطر نشان کرد: برای اجرای طرحهای در دست اقدام فرودگاه امام در سال جاری 200 میلیارد تومان بودجه در خواست کرده بودیم که 90 میلیارد تومان آن تخصیص یافت و رایزنی ها برای ادامه جذب بودجه این فرودگاه ادامه دارد.

مومنی رخ تصریح کرد: برای تکمیل شبکه سوخت رسانی هواپیما از پالایشگاه به فرودگاه امام به 10 میلیارد تومان اعتبار نیاز است و در هنگام ازدیاد پرواز در این فرودگاه، شبکه سوخت رسانی به هواپیماها در این فرودگاه با دشواری مواجه می شود

وی ادامه داد: باند دوم فرودگاه امام در سال آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد و مذاکره برای واگذاری فرودگاه اراک تا پایان شهریور ماه انجام می شود اما مذاکرات نهایی آن به طول خواهد انجامید.

مومنی رخ یادآور شد: در سال 86 حدود 8 درصد رشد در ترافیک پروازی کشور به وجود آمد و در سه ماهه اول امسال نیز حدود 10 درصد رشد در حجم ترافیک پروازی کشور مشاهده شده که البته رشد 12 درصدی برای این بخش، تا پایان سال در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور درباره نحوه تامین درآمدهای این شرکت نیز اظهار داشت: درآمد این شرکت از محل کنترل پرواز و پروازهای عبوری در سال 86 حدود 120 میلیارد تومان بوده است.

مدیرعامل جدید شرکت فرودگاههای کشور گفت : به مناسبت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امسال 55 طرح فرودگاهی با یکهزار و یکصد میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری می رسد.