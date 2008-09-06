اولین بنای تاریخی کرج به بخش خصوصی واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رحمان مخاطب صبح امروز در نشست مطبوعاتی خود اظهار داشت: کاروانسرای شاه عباسی اولین آثار تاریخی شهرستان کرج است که به منظور مرمت، احیا ، نگهداری و بازسازی به بنیاد شهید فهمیده به عنوان بخش خصوصی واگذار شده است.

وی افزود: واگذاری این بنای تاریخی تا یک ماه آینده طبق قراردادی از سوی صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی کشور به بنیاد شهید فهمیده واگذار می شود و این نهاد موظف است ظرف مدت دو سال تحت نظارت کارشناسان سازمان میراث فرهنگی به مرمت و احیای کاروانسرای شاه عباسی بپردازد.

این مسئول خاطرنشان کرد: بنیاد شهید فهمیده متعهد شده است با آورده ای بالغ بر هشت میلیارد ریال به مدت 17 سال از کاروانسرای شاه عباسی بهره برداری کند و سالانه نیز مبلغی را به عنوان اجاره به آنان بپردازد.

مخاطب یادآور شد: واگذاری سه بنای کاروانسرای شاه عباسی، کاخ ناصرالدین شاه و قلعه صم صام در اولویت های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان کرج به منظور واگذاری به بخش خصوصی است که مراحل اولیه واگذاری آنها در حال عملیاتی شدن است.