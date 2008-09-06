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۱۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۵۳

اولین بنای تاریخی کرج به بخش خصوصی واگذار شد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی غرب استان تهران از واگذاری اولین بنای تاریخی کرج به بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رحمان مخاطب صبح امروز در نشست مطبوعاتی خود اظهار داشت: کاروانسرای شاه عباسی اولین آثار تاریخی شهرستان کرج است که به منظور مرمت، احیا ، نگهداری و بازسازی به بنیاد شهید فهمیده به عنوان بخش خصوصی واگذار شده است.

وی افزود: واگذاری این بنای تاریخی تا یک ماه آینده طبق قراردادی از سوی صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی کشور به بنیاد شهید فهمیده واگذار می شود و این نهاد موظف است ظرف مدت دو سال تحت نظارت کارشناسان سازمان میراث فرهنگی به مرمت و احیای کاروانسرای شاه عباسی بپردازد.

این مسئول خاطرنشان کرد: بنیاد شهید فهمیده متعهد شده است با آورده ای بالغ بر هشت میلیارد ریال به مدت 17 سال از کاروانسرای شاه عباسی بهره برداری کند و سالانه نیز مبلغی را به عنوان اجاره به آنان بپردازد.

مخاطب یادآور شد: واگذاری سه بنای کاروانسرای شاه عباسی، کاخ ناصرالدین شاه و قلعه صم صام در اولویت های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان کرج به منظور واگذاری به بخش خصوصی است که مراحل اولیه واگذاری آنها در حال عملیاتی شدن است.

کد مطلب 744725

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