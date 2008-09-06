به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس بزرگداشتی روز دوشنبه 18 شهریور در مسجد هدایت (پایگاه مبارزاتی آن مرحوم) از سوی ستاد بزرگداشت سالروز ارتحال برگزار خواهد شد .

این مراسم ساعت 17 و 30 دقیقه برگزار می شود .

به همین مناسبت مجلس بزرگداشتی نیز روز سه شنبه 19 شهریور ماه در کتابخانه آیت الله طالقانی برگزار خواهد شد .

مراسم فوق ساعت 17 و سی دقیقه تا 20 در کتابخانه آیت الله طالقانی واقع در خیابان انقلاب، پیچ شمیران، خیابان نور محمدی(تنکابن)، بن بست طالقانی برگزار می شود .

9 شهریور، سالروز وفات آیت الله سید محمود طالقانی نخستین امام جمعه تهران است، شخصیتی که خود اعتقاد داشت پیش از اینکه در کسوت یک سیاستمدار متعارف و معمول باشد، یک شاگرد کوچک مکتب قرآن و معلم قرآن است .

آیت الله طالقانی در دوران انقلاب اسلامی، پس از آزادی از زندان نهایت تلاش خود را در جهت پیروزی انقلاب نمود و پس از پیروزی به ریاست شورای انقلاب اسلامی برگزیده شد.