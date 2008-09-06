به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس اکبر تشکری‌نیا به سامانه مدیریت ارتباطات شهرداری تهران گفت: همه بخش‌های این مجموعه تکمیل شده، اما به دلیل اینکه ماه رمضان معمولا زمان مناسب اکران فیلم در سینماها نیست، مجموعه سینمایی پارک ملت به عنوان یکی از شاخص‌ترین مجموعه سینماهای کشور پس از این ماه آغاز به کار می‌کند.

وی با اشاره به پیشرفت عملیات ساخت این مجموعه ادامه داد: سالن‌های سینمایی مجموعه پارک ملت آماده و گالری آن نیز تکمیل شده است. فقط فضای سبز و بخشی از محوطه بیرونی که مربوط به ورودی اصلی از داخل پارک به مجموعه است باقی مانده که در حال آماده شدن است.

تشکری‌نیا در پایان از طراحی پارکینگ طبقاتی مجموعه سینمایی پارک ملت خبر داد و گفت: پارکینگ طبقاتی مجموعه در مرحله تصویب قرار دارد و افتتاح آن از زمان کلنگ‌زنی یکسال زمان می‌برد.

مجموعه سینمایی پارک ملت در زمینی به وسعت شش هزار متر مربع با 15 هزار متر مربع زیربنا و بنایی قوسی‌شکل و شیشه‌ای با ارتفاع 40 متر بر اساس آخرین فناوری روز دنیا ساخته شده است.

مجموعه علاوه بر فضاهای جنبی و تاسیساتی، چهار سینما دارد که به صورت قرینه دو سالن بالا و دو سالن زیر زمین قرار گرفته و هر یک با سالن انتظار جداگانه قابلیت پخش فیلم برای 300 نفر تماشاگر دارد.