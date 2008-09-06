درخواست از دولت برای ارائه مدارک تبصره 13 به کمیسیون عمران مجلس

محمد حسین مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این درخواست از سوی کمیسیون عمران مطرح خواهد شد، افزود: تصمیم بر این است که به دلیل برخی نگرانی های به وجود آمده؛ از دولت در مورد عملکردش دراین بخش سئوال کنیم که اگر به تعهداتش عمل کرده بود از رئیس جمهور تشکر می کنیم و اگر نمایندگان مشاهده کردند که تخلفاتی در اجرا به وجود آمده آنگاه از ابزارهای در اختیار استفاده خواهیم کرد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا مجلس به دنبال تحقیق و تفحص از ستاد تبصره 13 است یا خیر،گفت: درمرحله اول این راه کار را دنبال نمی کنیم ،بلکه به دولت این فرصت را می هیم که اسناد و مدارک مربوطه در مورد نحوه خرج کردن اعتبارات کلان این بخش را ارائه دهد.

به گفته وی اگر این مدارک ناقص بود و جای سئوال داشت یا اینکه دولت از ارائه آن خودداری کرد آن وقت ابزارهای دیگری مانند دیوان محاسبات یا تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از مجلس می تواند طرح شود.

رئیس فراکسیون مدیریت شهری تاکید کرد: دولت باید به تعهدات خود در قبال شهرداری تهران عمل کند.

گفتنی است، به دنبال اعتراض های شهردار تهران و برخی کلان شهرها در مورد دریافت نکردن اعتبارات تبصره 13 در سال های 85 و 86 و همچنین پایان عمر دو ساله ستاد این تبصره برخی نمایندگان درصدد بررسی عملکرد این ستاد به ویژه نحوه هزینه کرد اعتبارات هستند تا حداقل دولت پس از دو سال به نمایندگان در مورد ابهامات به وجود آمده گزارش دهد.