موج جدیدی از دیودهای نوری وارد بازار می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت "Evident Technologies" اعلام کرد به زودی قصد دارد نوع جدیدی از دیودهای نورانی (LED) را ارائه کند که به ادعای این شرکت قادر به ایجاد هر طیف رنگی خواهد بود.

این شرکت در روز سه شنبه اعلام کرد محصول جدید این شرکت تحت مجوز شرکت فیلیپس بوده و این شرکت قرار است محصول جدید را به بهره برداری تجاری برساند.

به گفته سازندگان این محصول این دیودها با استفاده از نانو کریستالهای مواد نیمه هادی ساخته شده اند و قادر به نمایش هر نوع رنگی خواهند بود. به این معنی که با پوشش یک دیود آبی رنگ به وسیله کریستال های نانو که از سلنید کادمیوم و فسفید ایندیوم ساخته شده است و با استفاده از خواص الکتریکی مواد تشکیل دهنده کریستالها و تغییر فرکانس در آنها رنگهای متفاوت تولید می شود.

دیودهای موجود کنونی به دلیل محدودیت در تولید رنگ از نظر مصرف کنندگان یکنواخت شده اند زیرا این دیودها تنها توانایی ایجاد رنگهای سفید، آبی، سبز، زرد و قرمز را داشته که باعث ایجاد محدودیت در استفاده در علائم تجاری به خصوص توسط شرکتهایی که از رنگی خاص به عنوان نام تجاری خود استفاده می کنند، شده است.

دیودهای رنگارنگ در گسترش و بهبود تبلیغات تجاری و همچنین در افزایش دقت رنگ در نمایشگرهای رایانه های چند منظوره موثر واقع خواهند شد.

بر اساس گزارش "Informationweek"، تنها برتری موجود در دیودهای قدیمی که امروزه برای افزایش کیفیت و وضوح تصویر در نمایشگرهای LCD کاربرد فراوانی دارند، تفاوت قیمتی است که با دیودهای جدید خواهند داشت.