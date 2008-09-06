تحقق کامل شهر الکترونیکی مستلزم فرهنگسازی است

محمد کاظم دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد ظهار داشت: با توجه به اینکه فرهنگ و ارشاد متولی فرهنگ عمومی در شهر است، تحقق کامل شهر الکترونیکی مستلزم فرهنگ سازی در جامعه است.

وی افزود: برای تحقق کامل شهر الکترونیکی به فرهنگ سازی، تعریف امکانات و فرآیندهای حاکم بر دولت الکترونیک برای مردم نیاز داریم.

دبیری تاکید کرد: برای برپایی و ایجاد شهر الکترونیک، علاوه بر تدوین و اجرای قوانینی مناسب در راستای تحقق دولت الکترونیک، لازم است قوانین ویژه ای به منظور رعایت استانداردهای امنیتی تدوین، تنظیم و متناسب با نیازها و ویژگیهای هر شهر الکترونیک ارائه شود.

دبیری اظهار داشت: بنابراین توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی مناطق جغرافیایی خاص قبل از ایجاد شهر الکترونیک و آماده کردن خانواده‌ها از بعد فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی ضروری است.

وی عنوان کرد: مرکز کار آفرینی دانشگاه تهران پیرو تفاهم نامه منعقده با معاونت فرهنگی واجتماعی شهرداری مشهد طرح بزرگ آموزش شهروندان را با موضوع شهروند الکترونیک به صورت رایگان اجرا می نماید.

دبیری تاکید کرد: این مرکز با همکاری شهرداری مشهد، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد و همچنین شعب بانک تجارت 20درصد از این طرح را جامه عمل پوشانده است.