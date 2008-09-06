سنجش روابط عمومی ها موجب ارتقای عملکرد آنهاست

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، همایون امیرزاده ظهر امروز در حاشیه نشست شورای اطلاع رسانی استان هرمزگان اظهار داشت: با هدف تحقق بخشیدن به کلام مقام معظم رهبری و در راستای ارزیابی عملکرد روابط عمومی های ادارات و توسعه فعالیتهای آنها و ایجاد شور و نشاط در این حوزه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی طرح ارزیابی و سنجش عملکرد روابط عمومی های استان هرمزگان را به شورای اطلاع رسانی ارائه و مصوبه انجام آن را از شورا اخذ کرده است تا با بررسی علمی و اصولی عملکرد این بخش از ادارات ضمن معرفی روابط عمومیهای برتر، کار الگو دهی به این بخش را ساماندهی و روند اطلاع رسانی در استان را در قالبهای مختلف توسعه داد.

وی گفت: محور سنجش و ارزیابی عملکرد روابط عمومیهای استان بر مبنای تولیدات خبری و پوشش در رسانه های ملی و محلی، تبلیغات و انتشارات و پویایی سمینارها، پاسخگویی به مخاطبان، نوآوری و شکوفایی، میزان جامعیت کنفرانسهای خبری، اجرای مناسب نمایشگاههای هفته دولت، ارائه مطلوب محصولات تولیدی و نمایش آثار تحول گرا در انجام فعالیتها صورت می گیرد و بر این اساس کارنامه روابط عمومی ها بر اساس امتیازی از 100 اعلام می شود.

امیرزاده افزود: از 100 امتیاز در نظر گرفته شده میزان تولید اخبار و انعکاس آن در رسانه های مکتوب استانی و کشوری و خبرگزاریها 30 امتیاز، پاسخگویی به حوزه های متعدد 20 امتیاز، تبلیغات 10 امتیاز، کنفرانسها و سمینارها و نمایشگاهها پنج امتیاز، آموزش و توسعه علم روز 10 امتیاز، عملکرد هفته دولت 10 امتیاز و نوآوری در انجام وظیفه و ارائه شیوه های جدید در روند اطلاع رسانی 15 امتیاز خواهد داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان ادامه داد: با ابلاغ شورای اطلاع رسانی استان و تکمیل نهایی این طرح شرکت روابط عمومی کلیه دستگاهها در این ارزیابی الزامی خواهد بود.