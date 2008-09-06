خنثی شدن تحریمها علیه ایران/ آمریکا غیرقابل اعتماد تصور می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه بوستون گلوب نوشت: در هر ماه سپتامبر دولت بوش برای دور دیگری از تحریمها علیه ایران توجه خود را به سوی سازمان ملل متحد معطوف می کند. اما این بار بهت و حیرت بیشتری در واشنگتن وجود دارد ، چرا که مقامهای آمریکایی نگران هستند که حمله روسیه به گرجستان هر گونه احتمال همکاری بین آمریکا وروسیه در برخورد با موضوع هسته ای تهران پایان داده است. یک چنین نگرانیهایی تا سطح بسیار بالایی رسیده است.

" ری تاکیه" کارشناس ارشد شورای روابط خارجی آمریکا و " نیکلاس گوسدف" عضو دانشکده جنگ نیروی دریایی آمریکا به عنوان نویسندگان این مطلب خاطر نشان کرده اند: حمله روسیه به گرجستان احتمالا هیچ تغییر قابل سنجشی را در سیاست مسکو در قبال تهران ایجاد نکرده است. " دیمیتری مدودف" رئیس جمهور روسیه گفت که با وجود رد و بدل شدن الفاظ تند بین واشنگتن و مسکو، اما روسیه به حمایت خود از تلاشها علیه ایران ادامه می دهد.

در ادامه این مطلب آمده است: هم ایران و هم روسیه از سیاست کنونی آمریکا و اتحادیه اروپا در اعمال تحریمهای سمبلیک و صعودی کنونی علیه ایران راضی هستند. مسکو احساس می کند تا زمانی که روند دیپلماتیک ادامه دارد ، آمریکا در موضع اقدام نظامی که خاورمیانه را بی ثبات خواهد کرد، قرار ندارد.همچنین ایران نیز کم کم خود را با سیاست تحریمها تطبیق داده؛ سیاستی که تاثیر آن در نتیجه افزیش بهای نفت خنثی شده است.

نویسندگان افزوده اند: تهران خرسند از حق وتوی روسیه در هر قطعنامه جدید درباره تحریمها خواهد بود و به نظر می رسد که از سیاست روسیه در تضعیف احکام سازمان ملل و تعمیق روابط تجاری با ایران خرسند است. از یک سو مسکو از قطعنامه تحریمهای قبلی سازمان ملل علیه ایران حمایت کرده و از سوی دیگر قراردادهای تجاری پرسودی را با آن امضا کرده و حضور دیپلماتیک خود را در ایران گسترش داده است.

درادامه این مطلب آمده است: روسیه ازمنازعه ایران و واشنگتن خوشحال است. این امر نه تنها بازارهای نفتی جهانی را بی ثبات می کند، بلکه باتوجه به مممنوعیتهای پیش روی اتحادیه اروپا برای استفاده ازمنابع عظیم گازی ایران وابستگی این قاره به مسکو بیشتر می شود.

به عقیده نویسندگان، تقویت روابط اقتصادی ایران با قدرتهای مهم آسیا نیز این کشور را در زمینه تجارت و سرمایه گذاری هر چه بیشتر به روسیه و چین وابسته می کند. روسیه تنها از جهت گیری دوباره ایران به طرف شرق سود می برد.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: همه این موارد به معنای آن نیست که ایران از جنگ روسیه و گرجستان سودی نبرده است، بلکه این منافع به شکلی ظریف به چشم می خورد. تهران از بحران قفقاز به عنوان یک درس عبرت انگیز برای کشورهای حوزه خلیج فارس استفاده می کند.

از نظر ایران درسی که از این جنگ گرفته شد این بود که گرجستان به اشتباه تعهد آمریکا را برای حمایت از خود پذیرفت فقط به خاطر آنکه بهای سنگینی را برای ساده لوحی خود بپردازد. شیخ نشینان خلیج فارس نیز باید عاقل باشند و با همسایه قدرتمند و پرجمعیت پارسی خود سازش کنند.



به عقیده تاکیه و گوسدف، از نظر ایران درسی که از این جنگ گرفته شد این بود که گرجستان به اشتباه تعهد آمریکا را برای حمایت از خود پذیرفت، فقط به خاطر آنکه بهای سنگینی را برای ساده لوحی خود بپردازد. شیخ نشینان خلیج فارس نیز باید عاقل باشند و با همسایه قدرتمند و پرجمعیت پارسی خود سازش کنند. در منطقه ای که آمریکا غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اعتماد تصور می شود، این پیام انعکاس و طنین محکمی خواهد داشت.

درپایان این مطلب آمده است: روسیه به ایفای یک نقش فعال درحل بحران ایران بر اساس شرایط قابل قبول آمریکا علاقه ای ندارد. اگر رئیس جمهور آینده آمریکا بخواهد موضوع هسته ای ایران را حل کند، باید این مسئله را بپذیرد که فرایند سازمان ملل به محدودیت های خود رسیده و اینکه تنها راه برای حرکت به طرف جلو برای واشنگتن مذاکرات مستقیم با تهران است.