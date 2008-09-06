موسی قربانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه کمیسیون قضایی مجلس در هفته جاری بررسی لایحه حمایت از خانواده را در دستور کار دارد، اظهار داشت: ماده 25 لایحه هیچ کمکی به حل مشکل مهریه نمی کند و به اعتقاد من بستن مالیات بر مهریه دو حالت بیشتر ندارد یا همچون دیگر موضوعات مالیاتی با مشکل فرار مالیاتی مواجه می شویم و اگر اینگونه نشود مشکل دیگری به وجود می آید که میزان مالیات به مبلغ مهریه اضافه خواهد شد که در این صورت بازهم نه تنها میزان مهریه کم نمی شود بلکه بیشتر هم شده است.

نماینده مردم قائنات در خانه ملت ادامه داد: گنجاندن شرط دریافت مالیات از مهریه هیچ بازدارندگی ندارد و اجرای آن هم غیر عملی است و بهترین راه در رابطه با آن حذف این ماده است .

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه درباره اصلاحات لایحه در زمان بررسی آن در شور دوم بحث خواهد شد، بیان داشت: ماده 23 لایحه حمایت از خانواده هم از دیگر موارد مورد بحث است که در رابطه هم دواحتمال وجود دارد یا حذف آن به تصویب می رسد که این را من به ضرر خانم ها می دانم ، چون در وضع فعلی هر کس که دلش بخواهد می تواند همسر دوم اختیار کند و حالت دوم هم این است که این ماده اصلاح شود که این منطقی تر به نظر می رسد و می توان با اعمال محدودیت بیشتر در این ماده نقص آن را رفع کرد.