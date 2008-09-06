تولید ماهی در استان مرکزی از 23 تن به 1900 تن در سال رسید

دکتر نادر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: طی 10 سال اخیر سرانه مصرف آبزیان در استان از 200 گرم به پنج هزار گرم افزایش یافت که نشان از آگاهی مردم و افزایش تولید دارد.

وی در ادامه با تشریح عملکرد استان در تولید آبزیان خاطرنشان کرد: طی این مدت میزان میزان تولید انواع ماهیان زینتی از صفر به هشت میلیون قطعه رسیده است.

ابراهیمی گفت: میزان اشتغالزایی در زیر بخش شیلات از یک نفر به بیش از 400 نفر و مراکز عرصه آبزیان از صفر به یکصد واحد در این مدت افزایش یافته است.

وی افزود: همچنین در این مدت مراکز پرورش آبزیان از یک واحد به 256 واحد و مـیزان تولـید بچه ماهی قزل آلا از صفر به بیش از 17 میلیون ارتقاء یافته است.

ابراهیمی، واگذاری قسمتی از آبزی پروری به بخش خصوصی، مطالعه و شناسایی پتانسیلهای آبزی پروری با هدف افزایش تولید و بهداشت خانواده، اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه تولید آرتیما و شاه میگو و ماهیان خاویار را از برنامه های این بخش طی 10 سال اخیر عنوان کرد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین کسب عنوانهای مختلف کشوری در زمینه تولید مـاهـی قـزل آلا در قنوات، محیطهای محصور در قفس و استخرهای ذخیره و تولید ماهیان گرم آبی و سردآبی از دیگر موفقیتهای بخش شیلات استان است.

