  1. هنر
  2. سایر
۱۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۷:۱۸

"کشتی ماه عسل " منتشر می شود

"کشتی ماه عسل" رمانی از ناهید کبیری که به تازگی مجوز نشر گرفته به زودی توسط انتشارات ثالث منتشر می شود.

ناهید کبیری با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : این کتاب  با اجرای 10 اصلاحیه مجوز انتشار گرفت.

وی افزود : داستان رمان "کشتی ماه عسل" از دست و پنجه نرم کردن شخصیت اصلی داستان با سرنوشتی گریزناپذیر می گوید. او می خواهد از این سرنوشت رها شود و برای رهایی به عشق پناه می برد اما در نهایت می بیند که باز هم گرفتار است.

کتاب "کشتی ماه عسل" توسط نشر ثالث به زیر چاپ رفته است.

از این شاعر و نویسنده مجموعه شعر "لحظه ها در باد" (1363)، "آرزوهای پاییزی" (1368)، "غروبی ها" (1372)، "در ستایش خورشید" (1374)، "دلخوشیهای پراکنده" (1378)، "طرحی برای سنگ" (1378) و "طرحی برای سنگ، شرحی برای سار" (1381) منتشر شده است.

همچنین مجموعه داستان کوتاه "پیراهن آبی" ناهید کبیری اخیراً به چاپ دوم رسیده است. 

 


 


 

 

کد مطلب 744855

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها