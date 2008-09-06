به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی انتشارات پارالاکس، این کتاب تفکر برانگیز ارائه کننده دیدگاههای مهیجی درباره آینده سیاره زمین است که به واسطه از بین رفتن سوختهای فسیلی، مصرف گرایی بیش از حد، افزایش مهارناشدنی جمعیت به تدریج گرم میشود.
نویسنده برای حل این مشکلات بحرانی راهحل هایی را با استناد به آموزههای آیین بوده ارائه داده که به ناپایداری تمام امور باز میگردد.
آنچه در این کتاب ارائه شده این است که چگونه آموزههای بودا میتوانند ارائهکننده صلح درونی بوده و چگونه میتوان از حکمت جمعی و تکنولوژی برای بازگرداندن تعادل زمین بهره برد.
هان با ترکیب دیدگاههای الهام بخش و استراتژیهای عملی به پروژههایی اشاره کرده که در جامعه بودایی اجرا شده و میتواند الگویی برای تمام جوامع باشد.
یکی از استراتژیهای وی اجرایی شدن طرح " روز بدون ماشین" که هفتهای یکبار میتواند عملی شود و دیگری " تعهد صلح زمین " است که با هدف کاهش تأثیر انسانی بر بوم شناختی سیاره زمین اجرایی میشود.
جدا از تمام این موارد نویسنده نشان داده است که چگونه پذیرش تمام این مشکلات نخستین گام مهم به سوی درک عمیقتر برای نجات سیاره زمین است.
نظر شما