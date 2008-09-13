تسهیلات 30 میلیون تومانی قیمت مسکن را افزایش نمی دهد

احمد مجتهد در گفتگو با مهر در خصوص تاثیرات وام 30 میلیون تومانی ساخت بر قیمت مسکن در کشور، گفت: وام 30 میلیون تومانی که توسط بانک مسکن پرداخت می شود، وام ساخت است و نه خرید مسکن.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه این وام با توجه به این امر می تواند در جهت افزایش میزان ساخت و یا عرضه مسکن مورد استفاده قرار گیرد، تصریح کرد: این وام قیمت ملک را بالا نمی برد بلکه طرف عرضه را افزایش می دهد.

وی با تاکید بر اینکه هدف از پرداخت این وام ساخت مسکن است، اظهار داشت: با توجه به اینکه ایران کشور جوانی است و نیاز به ایجاد مسکن دارد، در شرایط فعلی این مسئله می تواند به ساخت مسکن کمک کند.

مجتهد با اشاره به بالا بودن سهم بخش مسکن و ساختمان در تولید ناخالص داخلی، اظهارداشت: این مسئله تا اندازه ای باعث افزایش عرضه و در نتیجه کاهش میزان قیمتها خواهد شد.

وی بر بحث نظارت بر پرداخت تسهیلات 30 میلیون تومانی ساخت مسکن تاکید و تصریح کرد: یعنی باید در پرداخت این وام دقت شود که وام پرداخت شده در بخش موردنظر مورد استفاده قرار گیرد و انحراف نداشته باشد.

مجتهد اضافه کرد: باید در مراحل و زمانهای مختلف بر پرداخت این وام و تاثیرات آن تجدید نظر شود، یعنی اگر در مقطعی از زمان احساس شد که این وام باعث ایجاد فشارهای تورمی می شود، آهنگ پرداخت آن کند شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: از سوی دیگر اگر احساس شد که باید ضوابط مناسب تری برای پرداخت وام به منظور استفاده مردم اتخاذ کرد، این کار را انجام داد و ضوابط را تسهیل کرد.