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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۴۸

مجتهد در گفتگو با مهر:

تسهیلات 30 میلیون تومانی قیمت مسکن را افزایش نمی دهد

تسهیلات 30 میلیون تومانی قیمت مسکن را افزایش نمی دهد

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی معتقد است که پرداخت تسهیلات 30 میلیون تومانی ساخت توسط بانک مسکن تاثیری در افزایش قیمت مسکن ندارد.

احمد مجتهد در گفتگو با مهر در خصوص تاثیرات وام 30 میلیون تومانی ساخت بر قیمت مسکن در کشور، گفت: وام 30 میلیون تومانی که توسط بانک مسکن پرداخت می شود، وام ساخت است و نه خرید مسکن.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه این وام با توجه به این امر می تواند در جهت افزایش میزان ساخت و یا عرضه مسکن مورد استفاده قرار گیرد، تصریح کرد: این وام قیمت ملک را بالا نمی برد بلکه طرف عرضه را افزایش می دهد.

وی با تاکید بر اینکه هدف از پرداخت این وام ساخت مسکن است، اظهار داشت: با توجه به اینکه ایران کشور جوانی است و نیاز به ایجاد مسکن دارد، در شرایط فعلی این مسئله می تواند به ساخت مسکن کمک کند.

مجتهد با اشاره به بالا بودن سهم بخش مسکن و ساختمان در تولید ناخالص داخلی، اظهارداشت: این مسئله تا اندازه ای باعث افزایش عرضه و در نتیجه کاهش میزان قیمتها خواهد شد.

وی بر بحث نظارت بر پرداخت تسهیلات 30 میلیون تومانی ساخت مسکن تاکید و تصریح کرد: یعنی باید در پرداخت این وام دقت شود که وام پرداخت شده در بخش موردنظر مورد استفاده قرار گیرد و انحراف نداشته باشد.

مجتهد اضافه کرد: باید در مراحل و زمانهای مختلف بر پرداخت این وام و تاثیرات آن تجدید نظر شود، یعنی اگر در مقطعی از زمان احساس شد که این وام باعث ایجاد فشارهای تورمی می شود، آهنگ پرداخت آن کند شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: از سوی دیگر اگر احساس شد که باید ضوابط مناسب تری برای پرداخت وام به منظور استفاده مردم اتخاذ کرد، این کار را انجام داد و ضوابط را تسهیل کرد.      

کد مطلب 744861

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