كماندوهاي اسراييلي مقر عرفات را محاصره كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، منابع فلسطيني به خبرنگارالجزيره درفلسطين اشغالياعلام كردند : گشتي هايي متشكل ازكماندوهاي اسراييلي، درحومه و مناطق مجاور مقرعرفات درحال گشت زني ديده مي شوند.

ارتش اشغالگرقدس هدف از استقرار كماندوهاي اسراييلي دراطراف مقر عرفات را درچارچوب اجراي عمليات نظامي مشخص توجيه كرد و گفت: اين نيروها قصد حمله به مقررئيس تشكيلات خودگردان فلسطين را ندارند.

اين درحالي است كه شماري ازاين كماندوها به اردوگاه آوارگان فلسطيني الامعري حمله كردند. همچنين نيروهاي اشغالگر اسراييلي ديشب با حمله به شهر رام الله" علي البرغوثي " فرمانده گردانهاي شهداي الاقصي را ربوده و به منطقه نامعلومي منتقل كردند.