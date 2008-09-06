1500 کیلومتر راه در کشور ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در صومعه سرا، رئیس راهداری و حمل و نقل جادهای کشور ظهر شنبه در مراسم افتتاح پروژه جاده چهار راه خاکیان در صومعه سرا، افزود: در این مدت 25 میلیون تن معادل 23 هزار کیلومتر روکش آسفالت در شبکه جاده‌ای کشور انجام می شود که شامل هزار نقطه پرحادثه است.

وی همچنین گفت: در سال جاری مرکز مانیتورینگ شبکه راه‌ها در 17 گردنه مهم کشور افتتاح می شود.

معاون وزیر راه ادامه داد: ساخت 55 باسکول در حال حرکت، نصب 100 دستگاه تابلوی پیام متغیر جهت ایمنی ترافیک، ایجاد 43 مرکز معاینه فنی، احداث 130 مجتمع خدمات رفاهی و نوسازی 12 هزار دستگاه خودروی ناوگان عمومی از دیگر برنامه‌های وزارت راه در سال جاری است.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌ چهارم توسعه در خصوص نوسازی ناوگان سواری و اتوبوس محقق شده است، افزود: نوسازی مینی بوس و کامیون نیز جزء برنامه‌های این وزارتخانه است که در سال جاری به طور جدی پیگیری می‌شود.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور خاطر نشان کرد: عمر ناوگان سواری پنج سال، ناوگان اتوبوس 12 سال، کامیون ترانزیت و بین المللی هفت سال، کامیون 19 سال و مینی بوس 21 سال است.

وی، با اعلام اینکه تعداد زیادی از برنامه‌های وزارتخانه مطابق برنامه چهارم توسعه عمل شده است، افزود: حذف نقاط پرحادثه، نوسازی ناوگان‌ حمل و نقل، ساخت مجتمع‌های خدماتی و رفاهی از جمله این برنامه ها است.

بخارایی با بیان اینکه ایمنی حاصل همه خدمات است، ادامه داد: در سال گذشته با نصب 800 دوربین کنترل سرعت در شبکه راه‌های ارتباطی در نقاط پرحادثه، تلفات جاده ای 2/21 درصد کاهش یافته است.