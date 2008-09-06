اجرای تعهدات بین المللی تعیین کننده بازگشت آوارگان افغان به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتونیو گوترش کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و هیئت همراه امروز با سید محمد علی حسینی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امورخارجه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار حسینی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در طول حدود سه دهه برغم مشکلات متعدد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی ، به دلیل پایبندی به اصول انساندوستانه، ارزشهای اسلامی و تعهدات بین المللی به نحو شایسته ای از هزاران پناهنده افغانی و عراقی میزبانی کرده است.

وی ضمن تاکید بر اینکه راه حل پایدار مسئله پناهندگان افغانی و عراقی نیازمند اهتمام و توجه خاص و مستمر جامعه بین المللی است ، مسئله پناهندگان را یک مسئولیت جهانی خواند و تصریح کرد: علیرغم اینکه حل این مشکل مستلزم مشارکت فعال کلیه اعضای جامعه بین المللی است لکن مسئولیت میزبانی انبوه پناهندگان بر عهده کشور میزبان قرار گرفته که این موضوع ناعادلانه است.

حسینی درادامه برضرورت ایجاد سازوکاری کارآمد برای تامین مشارکت جدی و موثر بین المللی در هزینه و مسئولیت پناهندگان تاکید و تصریح کرد که مهمترین انتظار ما از کمیساریا بسیج مساعدتهای کافی بین المللی برای بستر سازی و زمینه سازی لازم برای تشویق پناهندگان و آوارگان به بازگشت است.

معاون وزیرامورخارجه کشورمان دربخش دیگری ازسخنان خود افزود: مشارکت بین المللی صرفا نباید به یک کمک محدود مالی منحصر شود وکشورهای مستعد باید نسبت به پذیرش تعداد قابل قبولی ازآوارگان و پناهندگان تحت عنوان اسکان مجدد اقدام نمایند.

وی در پایان توجه به ایجاد عوامل جذب در افغانستان را عامل اصلی برای تشویق بازگشت پناهندگان افغانی به کشورشان دانست و خاطرنشان کرد: اجرای به موقع تعهدات بین المللی برای بازسازی افغانستان عامل تعیین کننده در این خصوص است.

آنتونیو گوترش نیز در سخنان خود ایران را یکی از مهمترین شرکای کاری کمیساریا در جهان دانست و ضمن اشاره به میزبانی کشورمان از هزاران پناهنده و آواره در طول سالیان طولانی وعلیرغم کمک جامعه جهانی تصریح کرد: این میزبانی سخاوتمندانه می بایستی مورد شناسایی جامعه بین المللی قرار گیرد.

وی همکاری جمهوری اسلامی ایران و کمیساریا را بسیار خوب توصیف کرد و خواستار ارتقا هر چه بیشتر سطح همکاری های فعلی شد.

گوترش در ادامه ضمن تاکید بر اینکه بهترین راه حل مشکل پناهنگان و آوارگان در جمهوری اسلامی ایران بازگشت آنان به کشور متبوعشان است ، افزود: کمیساریا نیز تلاش های خود را معطوف به تحقق این هدف نموده و از سوی دیگر تلاش می کند جامعه بین المللی را در پذیرش تعهد و مسئولیت خود در قبال پناهندگان و آوارگان متقاعد سازد.