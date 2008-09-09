تولید مکمل روغن موتور با قابلیت کاهش 12 درصدی مصرف سوخت در کشور

مهندس پژمان سلیمانی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نانو ذرات الماس دارای کابردهای وسیع در صنایعی چون پتروشیمی، خودروسازی و دفاعی است، گفت: نانوذرات الماس دارای خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاص است و با دارا بودن رسانش گرمایی بالایی می تواند دمای موتور را تا 20 درجه سانتیگراد کاهش دهد.

وی به تولید مکمل روغن موتور اشاره کرد و افزود: پس از تولید مکمل های روغن، میزان خلوص الماس موجود در روغن را از 50 درصد به 90 درصد افزایش دادیم و توانستیم روغن موتوری تولید کنیم که می تواند حدود 12 درصد مصرف سوخت را کاهش دهد.

سلیمانی به ویژگیهای این روغن موتور اشاره کرد و به مهر گفت: این روغنها با استفاده از نانو ذرات الماس تولید شد و برای جلوگیری از ته نشین شدن مواد از پلیمرهای خاصی استفاده شد تا نانو ذرات همیشه در روغن شناور باشند.

وی با بیان اینکه این روغن موتور قابل استفاده در کلیه خودروها است، اظهار داشت: به دلیل ساختار فیزیکی نانوذرات الماس به عنوان بولبرینگهای کوچکی عمل می‌کنند که قادرند فرسایش ناشی از استفاده خودرو را از بین ببرند.

سلیمانی گستره کاربرد تکنیک ساخت روغن موتور حاوی نانوالماس را بسیار وسیع دانست و تاکید کرد: با استفاده از نانوذرات الماس می‌توانیم روغنهای روانکاری ویژه برای موتور وسایل نقلیه مختلف مانند لوکوموتیو، کشتی، هواپیما و صنایع سنگین نظامی تولید کنیم.