کمبود سیمان و قیر علت اصلی تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی آمل

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، حسین علیزاده ظهر شنبه در جلسه شورای شهر آمل اظهار داشت: عملیات ساخت پل چهارم آمل در حالی رو به پایان است و تنها کمبود سیمان و آسفالت روی پل اتمام کار را به تاخیر انداخته که تلاش بر این است تا پایان ماه جاری به بهره برداری شود.

شهردار آمل تصریح کرد: پل چهارم آمل که به عنوان چهارمین پل در شهر آمل بر روی رودخانه هراز در بلوار آزادگان است که دو قسمت غرب به شرق آمل را به هم متصل می کند و این پل بزرگترین پل به جهت طولی و عرضی در مازندران است که بیش از 33 میلیارد تومان تاکنون برای آن هزینه شده است.

علیزاده گفت: بخش زیادی از تکمیل بلوار بزرگ سردار شهید منفرد نیاکی به طول بیش از چهار کیلومتر با اعتبار بیش از 55 میلیارد ریال به پایان رسیده و تنها قسمت پایانی این بلوار که به تازگی بازگشایی شده با زیرسازی و آسفالت به پایان می رسد.

وی خاطر نشان کرد: سالن عملیاتی و ورزشی، سرویس بهداشتی و ساخت طبقاتی قبور و بهشت امامزاده عبدالله با بیش از چهار میلیارد ریال اکنون آماده بهره برداری است.

شهردار آمل، نیمه دوم امسال به رسانه های مختلف شهرستان آمل گفته بود پل چهارم و بلوار بزرگ سردار شهید منفرد نیاکی به همراه چند طرح دیگر شهرداری آمل، هفته دولت افتتاح می شود.

