شاخص بورس امروز 169 واحد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، شاخص کل قیمت در پایان معاملات روی عدد 11 هزار و 998 متوقف شد که نسبت به آخرین روز ‏معاملاتی قبل از آن 49/43 واحد کاهش داشت. شاخص بازار اول با 17/42 واحد کاهش به 10 هزار و 374 رسید. شاخص بازار دوم با 79/17 واحد کاهش در پایان معاملات روی عدد 13 هزار و 693 متوقف شد. شاخص ‏صنعت هم با 54/30 واحد کاهش عدد 9 هزار و 451 را تجربه کرد‏‎.

امروز مخابرات ایران با 92 میلیون و 770 هزار سهم بیشترین متقاضیان خرید را به خود اختصاص داد. همچنین سایپا با 18 میلیون و 779 هزار سهم، خدمات دریایی تایدواترخاورمیانه با دو میلیون و 269 هزار سهم، زامیاد با شش میلیون و 125 هزار سهم، سایپا با چهار میلیون و 15 هزار سهم، ایران ترانسفو با 548 هزار سهم، پارس خودرو با یک میلیون و 121 هزار سهم، صنایع سیمان دشتستان با 191 هزار سهم، رایان سایپا با 362 هزار سهم و سرمایه‌گذاری بهمن با 821 هزار سهم بیشترین متقاضی خرید را داشتند.

در مقابل فولاد مبارکه اصفهان با بیش از 11 میلیون هزار سهم در صدر جدول بهترین تقاضاهای فروش قرار گرفت. همچنین فولاد خوزستان با یک میلیون و 303 هزار سهم، کالسیمین با 990 هزار سهم، توسعه صنایع بهشهر با سه میلیون و 322 هزار سهم، سیمان سپاهان با یک میلیون و 248 هزار سهم، سیمان تهران با 931 هزار سهم، بانک اقتصاد نوین با یک میلیون و 172 هزار سهم، سیمان کردستان با 379 هزار سهم و سرمایه‌گذاری غدیر با یک میلیون و 317 هزار سهم بیشترین متقاضی فروش را در بازار به خود اختصاص دادند.

امروز مخابرات ایران با 10/14 واحد، چادرملو با 40/9 واحد، سایپا با 27/8 واحد و فولاد خراسان با 10/2 واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر روند شاخص داشتند.

در مقابل فولاد مبارکه اصفهان با 43/27 واحد، ملی صنایع مس ایران با 94/20 واحد، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با 41/8 واحد، فولاد خوزستان با 97/7 واحد و بانک پارسیان با 46/7 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند.

در معاملات امروز بازار سهام، سرمایه‌گذاری صنعت و معدن، خدمات دریایی تایدواترخاورمیانه، گروه بهمن، زامیاد، پارس پامچال، سایپا، پارس خودرو، سایپاآذین، تجهیزنیروی زنگان و داده‌پردازی ایران بیشترین افزایش قیمت را میان سایر شرکت‌های بورسی تجربه کردند.

در مقابل کمباین‌سازی ایران، سرمایه‌گذاری بوعلی، سیمان دورود، لوله و ماشین‌سازی ایران، سیمان بهبهان، سیمان ارومیه، ملی صنایع مس ایران، سرمایه‌گذاری البرز، موتوژن و ذغال سنگ نگین طبس بیشترین کاهش قیمت را داشتند.