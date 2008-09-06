استعفای اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تکذیب شد

دکتر صدوقی معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی امروز در حاشیه مراسم معارفه سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که بدون حضور دکتر علیرضا زالی رئیس پیشین این دانشگاه برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برخی شایعات درباره استعفای دسته جمعی اعضای هیئت رئیسه این دانشگاه گفت: "توصیه دکتر زالی این است که با سرپرست دانشگاه همکاری کامل داشته باشیم."

وی افزود: "مانعی برای ادامه همکاری با دکتر شاهین محمد صادقی سرپرست جدید دانشگاه برای ما وجود ندارد البته ادامه همکاری منوط به این است که تشخیص سرپرست جدید دانشگاه چه باشد."

دکتر رحمتی معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز با رد استعفا از سمت خود به مهر گفت: "استعفا نه بحث منطقی است و نه خرد جمعی این اجازه را به افراد می دهد که یک چنین کاری انجام دهند. از جهتی نیز فردی که رئیس دانشگاه می شود باید دستش در انتخاب معاونانش باز باشد."