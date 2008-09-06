تصادفات منجر به فوت در لرستان 33 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد ، سرهنگ هویدا تزار ظهر امروز در جلسه کارگروه ایمنی حمل و نقل و کاهش تصادفات جاده‌ای در محل استانداری لرستان ، با اشاره به اینکه در 5 ماهه اول سال گذشته 338 نفر در تصادفات جاده ای جان خود را از دست دادند ، اظهار داشت : این در حالی است که در طول 5 ماهه اول امسال با کاهش 112 فوتی ، 226 نفر در تصادفات جان خود را از دست دادند .

وی با اشاره به وضعیت تصادفات در مردادماه سالجاری ، تصریح کرد : تعداد فوتی ها در تصادفات برون شهری در مردادماه امسال نسبت به سال گذشته از کاهش 25 درصدی برخوردار بوده است .

تزار ادامه داد : در مرداد ماه سال گذشته 70 نفر جان خود را از دست دادند که در مرداد ماه امسال این رقم به 52 فوتی کاهش یافته است .

وی با اشاره به کاهش 23 درصدی تصادفات درون شهری منجر به فوت در مردادماه امسال ، افزود : در مردادماه سالجاری تعداد فوتی ها از 52 نفر در مردادماه سال 86 به 40 نفر کاهش یافته است .

فرمانده پلیس راه استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت های پلیس راه استان ، عنوان کرد : در رتبه بندی انجام شده توسط پلیس راه کشور لرستان در زمینه کاهش تصادفات منجر به فوت با رشدی چشمگیر از رده 31 به رده دوم کشور ارتقا یافته است .