بایدتابوی قضاوت داورایرانی دردربی بشکند/فدراسیون تصمیم گیرنده اصلی است

مسعود عنایت رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب به خبرنگار مهرافزود : داوران ایرانی از توانایی بالایی برای قضاوت دیدارهای بزرگ برخوردارند و کمیته داوران مشکلی درانتخاب داورایرانی برای قضاوت دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس ندارد و این موضوع را نیز به اطلاع مسئولان فدراسیون فوتبال رسانده است.

عنایت تصریح کرد: قضاوت داوران ایرانی درعرصه های آسیایی وجهانی بهترین دلیل برای اثبات شایستگی های داوران کشورمان برای قضاوت بازیهای بزرگ است و درصورتی که مسئولان فدراسیون فوتبال و دستگاههای تصمیم گیرنده در این زمینه صلاح بدانند این کمیته آماده است تا بهترین و آماده ترین داورکشور قضاوت این مسابقه را برعهده بگیرد.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچگونه مخالفتی برای حضور داور ایرانی در دربی پایتخت وجود نداشته، اظهارداشت : پیشنهاد قضاوت داورایرانی ازسوی کمیته داوران به مسئولان فدراسیون فوتبال ارائه شده و درصورت موافقت مسئولان امیدواریم سرانجام تابوی قضاوت داور ایرانی در دربی پایتخت شکسته شود.

رئیس کمیته داوران درعین حال خاطرنشان کرد: دیدار سنتی تیم های استقلال و پرسپولیس به لحاظ اهمیت وحساسیتی که نزد طرفداران دوتیم دارد یک مسابقه ویژه است که باید تمامی جوانب کار در برگزاری این مسابقه سنجیده شود.

دیدارتیم های استقلال و پرسپولیس ازهفته نهم رقابتهای لیگ برتر روز 12 مهرماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.