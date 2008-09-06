  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۶:۲۵

مسعود عنایت در گفتگو با مهر:

بایدتابوی قضاوت داورایرانی دردربی بشکند/فدراسیون تصمیم گیرنده اصلی است

بایدتابوی قضاوت داورایرانی دردربی بشکند/فدراسیون تصمیم گیرنده اصلی است

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال با ابراز تمایل نسبت به حضور داور ایرانی در دربی پایتخت تصمیم گیری در این زمینه را به فدراسیون فوتبال واگذار کرد.

مسعود عنایت رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب به خبرنگار مهرافزود : داوران  ایرانی از توانایی بالایی برای قضاوت دیدارهای بزرگ برخوردارند و کمیته داوران مشکلی درانتخاب داورایرانی برای قضاوت دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس ندارد و این موضوع را نیز به اطلاع مسئولان فدراسیون فوتبال رسانده است.

عنایت تصریح کرد: قضاوت داوران ایرانی درعرصه های آسیایی وجهانی بهترین دلیل برای اثبات شایستگی های داوران کشورمان برای قضاوت بازیهای بزرگ است و درصورتی که مسئولان فدراسیون فوتبال و دستگاههای تصمیم گیرنده در این زمینه صلاح بدانند این کمیته آماده است تا بهترین و آماده ترین داورکشور قضاوت این مسابقه را برعهده بگیرد.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچگونه مخالفتی برای حضور داور ایرانی در دربی پایتخت وجود نداشته، اظهارداشت : پیشنهاد قضاوت داورایرانی ازسوی کمیته داوران به مسئولان فدراسیون فوتبال ارائه شده و درصورت موافقت مسئولان امیدواریم سرانجام تابوی قضاوت داور ایرانی در دربی پایتخت شکسته شود.

رئیس کمیته داوران درعین حال خاطرنشان کرد: دیدار سنتی تیم های استقلال و پرسپولیس به لحاظ اهمیت وحساسیتی که نزد طرفداران دوتیم دارد یک مسابقه ویژه است که باید تمامی جوانب کار در برگزاری این مسابقه سنجیده شود.   

دیدارتیم های استقلال و پرسپولیس ازهفته نهم رقابتهای لیگ برتر روز 12 مهرماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. 

کد مطلب 744931

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها