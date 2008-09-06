شریف شکست در انتخابات ریاست جمهوری پاکستان را پذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حزب مسلم لیگ شاخه نواز در این اطلاعیه ابراز امیدواری کرده که "آصف علی زرداری" رئیس جمهور جدید پاکستان، از برخورد سیاسی با مسائل پرهیز کند.

بر اساس این گزارش، انتخابات ریاست جمهوری پاکستان امروز به طور همزمان در سنا، مجلس ملی و مجالس ایالتی این کشور برگزار شد که در نهایت "آصف علی زرداری" همسر بی نظیر بوتو، در این انتخابات به پیروزی رسید.

نتایج کسب شده در مجالس مختلف پاکستان در انتخابات امروز به شرح زیر است :

زرداری در مجلس ایالتی سند از 65 رای نمایندگان هر 65 رای را تصاحب کرد و در ایالت پیشاور او 56 رای از مجموع 65 رای و در بلوچستان نیز 60 رای از مجموع 65 رای را تصاحب کرد.

در انتخابات پارلمان (سنا و مجلس ملی) نیز زرداری موفق شد از مجموع 426 رای، 281 رای را تصاحب کرده و در مجموع به عنوان رئیس جمهور جدید پاکستان انتخاب شود.