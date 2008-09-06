کانون هواداران مسئول رفع تعلیق فعالیت های پیام / برخورد جدی با بازیکنان غایب

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اضطراری هیئت مدیره باشگاه پیام عصر امروز با حضور علی صلاحی، سردار شاکری و خداداد عزیزی برای بررسی بحث تعلیق فعالیت های این باشگاه در تهران برگزار شد.

دراین نشست حاضران تصمیم گرفتند کانون هواداران باشگاه پیگیر بحث شکایت عباس چمنیان و سایر مربیان این تیم باشند و با حل این مشکل، مجوز حضور پیام در مسابقات آینده را دریافت کنند.

ضمن اینکه طبق رای حاضران، تمرین تیم فوتبال پیام از ساعت 17 فردا در زمین ثامن الحجج آغاز می شود. همچنین صبح روز دوشنبه هم حقوق معوقه دو ماه گذشته بازیکنان این تیم در محل برگزاری تمرینات به آنها پرداخت خواهد شد.

حامد غفاری سخنگوی باشگاه پیام مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این اخبار افزود: حاضران در این نشست تاکید کردند هر بازیکنی که بدون عذر موجه در تمرین فردا حضور نداشته باشد، ضمن دریافت نکردن حقوق معوقه خود، به کمیته انضباطی باشگاه ارجاع می شود تا در خصوص وی تصمیم گیری شود.

عصر روز چهارشنبه هفته گذشته و با توجه به شکایت مربی پیشین تیم فوتبال پیام مشهد، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تمام فعالیت های این باشگاه را به حالت تعلیق در آورد.