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۱۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۶:۱۰

اطلاعات اقتصادی 16 میلیون خانوار ایرانی جمع آوری شد

ستاد طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور از جمع آوری اطلاعات اقتصادی 16 میلیون خانوار ایرانی تا 11 شهریور ماه جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، براساس گزارش دریافتی از ستادهای استانی، تعداد خانوارهایی که پرسشنامه های تکمیل شده را از آغاز طرح تا 11 شهریورماه جاری به ایستگاههای تعیین شده در سراسر کشور تحویل داده اند، 16 میلیون نفر با جمعیتی معادل 57 میلیون و 200 هزار و 737 نفر بوده اند.

 خانوارهایی که تاکنون موفق به تحویل پرسشنامه خود نشده اند، می توانند پرسشنامه تکمیل شده خود را در استانها طی روزهای 18 و 19 شهریورماه (صبحها 13 - 9 و بعد از ظهرها 18 - 14) و در استان تهران از 18 شهریور ماه به مدت چهار روز تا 21 شهریورماه به ایستگاههای جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار (مدارس) سراسر کشور تحویل دهند.

کد مطلب 744968

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