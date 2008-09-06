دختر گنبدی برنده نشان طلای مسابقه نقاشی شارجه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد مرجان زبرجد عضو مرکز شماره یک کانون شهر گنبد جایزه نقدی دو هزار درهمی این مسابقه را نیز به خود اختصاص داد.

مسابقه نقاشی شارجه سال 2008 با موضوع آزاد برای تأکید بر ارزش هنر نقاشی به عنوان وسیله‌ای برای ارتقای هویت فرهنگی و استحکام همکاری‌های فرهنگی با کشورهای مختلف برگزار شد و در آن 3332 اثر از 25 کشور حضور داشتند.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آثار 40 کودک و نوجوان هنرمند ایرانی را به نخستین مسابقه بین‌المللی نقاشی شارجه در امارات متحده عربی ارسال کرده بود.