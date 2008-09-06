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۱۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۶:۳۶

پس از چند دهه تنش؛

رئیس جمهور ترکیه وارد ارمنستان شد

رئیس جمهور ترکیه وارد ارمنستان شد

رئیس جمهور ترکیه با بهانه تماشای یک بازی فوتبال به منظور از سرگیری روابط دوجانبه با ارمنستان وارد این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه با هدف گسترش روابط دوجانبه و پس از چند دهه خصومت و قطعی روابط وارد ارمنستان شد.

رئیس جمهوری ترکیه  به دعوت رسمی "سرژ سارکیسیان" همتای ارمنی خود برای دیدار فوتبال وارد این کشور شد و گرچه این مسئله با یک پدیده غیر سیاسی آغاز می شود، اما سفر جنبه ای کاملاً سیاسی و در تاریخ روابط دو ملت، و حتی بیش از تاریخ دو کشور مدرن امروزی ترکیه و ارمنستان، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

سفر رئیس جمهور ترکیه به ارمنستان با تظاهرات ملی گرایان این کشور روبرو شده و این سفر در میان تدابیر شدید امنیتی صورت گرفته است.

به خاطر ادعای ارمنستان مبنی بر کشته شدن یک و نیم میلیون ارمنی دریک تصفیه نژادی توسط ترک های عثمانی در جریان جنگ جهانی اول و هنگام تجزیه امپراطوری عثمانی، از زمان استقلال ارمنستان از شوروی سابق در سال 1991 آنکارا از برقراری روابط دیپلماتیک با ایروان خودداری کرده است.

کد مطلب 744980

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