رئیس جمهور ترکیه وارد ارمنستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه با هدف گسترش روابط دوجانبه و پس از چند دهه خصومت و قطعی روابط وارد ارمنستان شد.

رئیس جمهوری ترکیه به دعوت رسمی "سرژ سارکیسیان" همتای ارمنی خود برای دیدار فوتبال وارد این کشور شد و گرچه این مسئله با یک پدیده غیر سیاسی آغاز می شود، اما سفر جنبه ای کاملاً سیاسی و در تاریخ روابط دو ملت، و حتی بیش از تاریخ دو کشور مدرن امروزی ترکیه و ارمنستان، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

سفر رئیس جمهور ترکیه به ارمنستان با تظاهرات ملی گرایان این کشور روبرو شده و این سفر در میان تدابیر شدید امنیتی صورت گرفته است.

به خاطر ادعای ارمنستان مبنی بر کشته شدن یک و نیم میلیون ارمنی دریک تصفیه نژادی توسط ترک های عثمانی در جریان جنگ جهانی اول و هنگام تجزیه امپراطوری عثمانی، از زمان استقلال ارمنستان از شوروی سابق در سال 1991 آنکارا از برقراری روابط دیپلماتیک با ایروان خودداری کرده است.