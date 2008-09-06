استقبال هواداران پرسپولیس از نخستین حضور علی کریمی در تمرین سرخپوشان

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی که امروز برای پیوستن به پرسپولیس با داریوش مصطفوی مدیرعامل این باشگاه به توافق نهایی دست یافت، پس از ثبت قراردادش در هیئت فوتبال تهران راهی زمین شرکت واحد شد تا نخستین تمرین خود را با پرسپولیس انجام دهد.

به هنگام ورود کریمی به مجموعه ورزشی شرکت واحدی بیش از 500 هوادار پرسپولیس از وی استقبال کردند و به تشویق بازیکن جدید تیم خود پرداختند.

علی کریمی با قراردادی 10 ماهه و به طور قرضی از تیم القطر به تیم فوتبال پرسپولیس پیوست اما هنوز کارت بازی وی از سوی کمیته المپیک قطر صادر نشده است.