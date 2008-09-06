آمریکا لغو تحریم هسته ای هند را مثبت دانست/ دوگانگی در برخورد با دیگر کشورها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جان رود، قائم مقام کنترل تسلیحات و امنیت بین المللی ایالات متحده در جمع خبرنگاران اعلام کرد: لغو تحریم های هسته ای علیه هند توسط گروه تامین کنندگان هسته ای، فصلی جدید در روابط دهلی-واشنگتن و همچنین هند و بقیه جهان بازخواهد کرد.

رود در سخنان خود بر استفاده جهانی از انرژی صلح آمیز هسته ای به عنوان یک انرژی پاک و مطمئن تاکید کرد.

موافقت با صادرات سوخت و فناوری هسته ای به هند بر اساس قوانین این گروه ممنوع است، اما فشارهای آمریکا باعث شده تا بار دیگر در عرصه بین المللی شاهد یک دوگانگی دیگر در برخورد با کشورهای مختلف باشیم.

موافقت با لغو تحریم های هسته ای هند به عنوان کشوری که ان پی تی را امضاء نکرده است و تحریم هسته ای ایران به عنوان یکی از امضاء کنندگان این پیمان بین المللی نشاندهنده تناقض و تبعیض در نهادهای بین المللی به تاثیر از قدرت ها است.