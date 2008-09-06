سه آزادکار تیم کشتی نیروهای مسلح ایران فینالیست شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیست و ششمین دوره این رقابتها که در کرواسی برگزار می شود امروز در وزن 66 کیلوگرم سعید داداش ‌پور پس از سه پیروزی برابر حریفانی از لیتوانی، ازبکستان و چین، در فینال با حریف کره ‌ای خود مبارزه خواهد کرد.

در وزن 96 کیلوگرم جعفر دلیری که از پرسنل کادر نیروهای مسلح است پس از استراحت در دور اول، در دوره‌های بعدی کشتی‌گیرانی از هندوستان، چین و کرواسی را برد تا در فینال با حریف لهستانی برای کسب مدال طلا مسابقه دهد.

در وزن 55 کیلوگرم حسن مرادقلی دور اول استراحت داشت. پس از آن حریفان ازاوکراین را شکست داد. اما در رقابت با کشتی‌گیر لهستانی که قهرمان جهان در سال 2005 است باخت. او در گروه بازنده‌ها حریفی از کره‌جنوبی را برد و برای کسب مدال برنز به مصاف حریفان می‌رود.

در ادامه این رقابتها فردا در وزن 60 کیلوگرم عارف علیزاده، در وزن 74 کیلوگرم ایمان محمدیان، در وزن 84 کیلوگرم جلال الماسی و در وزن 120 کیلوگرم فردین معصومی به مصاف رقیبان خود خواهند رفت.