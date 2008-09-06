با احترام عربستان را شکست دهیم / کره جنوبی رقیب مشترک ایران و عربستان

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی تاج درگفتگو با روزنامه الریاضیه با بیان اینکه تیم ملی ایران برای رقم زدن نتیجه ای عجیب به ریاض آمده است اظهار داشت : با وجود اینکه ترکیب تیم ملی فوتبال ایران دگرگون شده ولی بازیکنان جوان و با انگیزه ای در ترکیب تیم ملی حضور دارند که می توانند برای عربستان دردسرساز باشند.

تاج همچنین تاکید کرده است: هرچند عربستان از امتیاز میزبانی و حضور پرشمار تماشاگرانش در دیدار امشب برخوردار است ولی با احترام هدف ما پیروزی و کسب سه امتیاز در بازی امشب است تا گام نخست برای صعود به جام جهانی را محکم برداریم.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه ایران دو ستاره بزرگ خود را برای دیدار با عربستان به همراه ندارد تصریح کرد: هرچند از لحظه ورود به خاک عربستان خیلی ها از ما سراغ علی کریمی و مهدوی کیا را می گیرند ولی ما بدون این دو بازیکن بزرگ به ریاض آمده ایم و اعتقاد داریم جوانهای دیگری هستند که می توانند دست به کارهای بزرگی بزنند و امشب ایرانی ها را خوشحال کنند.

وی تاکید کرد : امشب با مدیریت علی دایی و تلاش بازیکنان با انگیزه ایران، عربستان را شکست خواهیم داد.

مهدی تاج در بخش دیگری از گفتگوی خود با روزنامه الریاضیه از کره جنوبی به عنوان رقیب اصلی و مشترک ایران و عربستان برای صعود به رقابتهای جام جهانی نام برد.

این روزنامه همچنین با چاپ عکسی ازجواد نکونام هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان وی را ستاره بزرگ و تاثیرگذارترین بازیکن تیم ملی فوتبال ایران لقب داد.

الریاضیه درصفحات دیگر خود به چاپ مصاحبه با یاسرالقحطانی بهترین بازیکن سال آسیا در سالهای گذشته پرداخته است.