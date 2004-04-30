ترور يكي از مسئولان حزب كمونيست عراق در شهر بعقوبه

به گزارش خبرگزاري " مهر"، خبرگزاري فرانسه به نقل از يك مسئول حزب كمونيست عراق گزارش داد:" نجاح جاسم " 61 ساله مسئول حزب كمونيست درشهر بعقوبه دراين حمله زخمي شد.

عبدالله الصباح مسئول اداره استان ديالي دراين رابطه اظهارداشت: افراد ناشناس ساعت 23 ديشب به وقت محلي خودورحامل نجاح جاسم را درراه بازگشت به منزلش هدف تيراندازي قرار داده و بلافاصله از محل گريختند .

وي با بيان اينكه جاسم هم اكنون به يكي ازبيمارستانهاي شهربغداد منتقل شده است، افزود: جاسم در وضعيت مناسبي بسر مي برد. نجاح جاسم كه نماينده حزب كمونيست در شوراي استانداري ديالي است، پيشترازسوي افراد ناشناس تهديد به مرگ شده بود.

يك منبع آگاه اعلام كرد: تهديدات افراد ناشناس عليه جاسم به اطلاع پليس رسيده بود.