گسترش نیروگاههای خورشیدی کوچک در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت "Duke Energy " اعلام کرد قرار است 100 میلیون دلار برای تعبیه صفحات خورشیدی بر روی سقف خانه ها در آمریکا سرمایه گذاری کرده تا بتواند میزان تولید انرژی پاک را از این طریق افزایش دهد.

این شرکت اعلام کرد پروژه نصب صفحات الکتریکی خورشیدی بر روی سقف منازل مسکونی در بیش از 850 منطقه در کارولینای شمالی تا سال آینده آغاز شده که بازدهی این عملیات تولید انرژی برابر 16 مگاوات (انرژی مورد نیاز 2 هزار و 600 منزل مسکونی) خواهد بود.

عملیات نصب و پشتیبانی از صفحات و قطعات نصب شده و همچنین انرژی الکتریکی تولید شده توسط این صفحات در انحصار Duke Energy خواهد بود. در عین حال این شرکت به مالکان منازلی که قرار است صفحات بر روی سقف آن نصب شود مبلغ ماهیانه ای به عنوان اجاره پرداخت خواهد کرد.

به اعتقاد متخصصان مبلغ 100 میلیون دلار برای تولید 16 مگاوات انرژی بسیارخواهد بود اما مسئولان"Duke Energy " اعلام کردند که در طولانی مدت و با کاهش قیمت صفحات خورشیدی از هزینه این برنامه و قیمت انرژی تولید شده کاسته خواهد شد.

در عین حال مسئولان این شرکت هدف از اجرای این برنامه را علاوه بر افزایش تولید انرژی پاک و کاهش آلودگی، تخمین تفاوت میزان انرژی تولید شده از این روش با انرژی تولید شده توسط نیروگاه های خورشیدی واقعی و گسترش نیروگاه های کوچک در سطح کشور ذکر کرده اند.

بر اساس گزارش Cnet، برنامه های مشابه دیگری نیز قرار است در کارولینای جنوبی توسط شرکت ادیسون اجرا شود. این شرکت قصد دارد 875 میلیون دلار را درطول 5 سال برای برداشت انرژی الکتریسیته از دو مایل مربع از صفحات خورشیدی روی سقف منازل، سرمایه گذاری کند.