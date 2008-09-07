گروههای موسیقی اجرای یکدیگر را نقد نمی کنند

پری ملکی سرپرست گروه موسیقی "خنیا" با بیان این مطلب در انتقاد به عدم مشارکت هنرمندان موسیقی در فعالیت های موسیقایی به خبرنگار مهر گفت : رمز موفقیت فعالیت های جمعی مشارکت اهالی هنر و موسیقی درعرصه های فرهنگی هنری است چرا که این امر به پویایی هنر وهنرمند کمک می کند؛ اما هیچ یک از هنرمندان موسیقی جز در مواردی خاص به دیدن اجرای همکاران خود نمی روند و متاسفانه این عدم مشارکت در برنامه های موسیقایی به انتخابات مجامع عمومی خانه موسیقی در نیم سال اول هم رسید.

وی در ادامه با اشاره به کم و کیف اجرای کنسرت های موسیقی در نیمه اول سال جاری گفت : علاوه بر کنسرت های گروههای موسیقی سنتی برخی از اجراهای گروههای پاپ و راک را هم دیدم چراکه معتقدم بایستی بهترین های هرگونه موسیقایی را دید و بعد درمورد کم و کیف هریک از اجراها صحبت کرد به نظرمن حضور جوان های فعال درعرصه موسیقی بسیار چشم گیر بود که هریک ازآنها بنابر بضاعت خود برخی نوآوری و ابداعات را در حوزه موسیقی انجام داده بودند که این تلاش به خودی خود خوب است اما برای رسیدن به موسیقی ارزشمند کافی نیست.

این خواننده در پایان خاطرنشان کرد : اما به نظر می رسد این تلاش با بیان پیچیده ای که گروههای موسیقی در اجرا داشتند دچار خامی و به نوعی از هم گسیختگی در اجرا شده بود؛ به نظرمن آقای علیزاده بهترین فردی است که در نوآوری موسیقی ایرانی حرف اول را می زند .