موضوع ترک دمشق مطرح نیست/ سوریه نقشی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، خالد مشعل تصریح کرد: سوریه در حال حاضر ثمره پایداری اش را می چیند، دمشق شایسته این ثمره و نیز شایسته برقراری رابطه با اروپا است و این امر بیانگر تقویت نقش منطقه ای سوریه است به ویژه اینکه آمریکا اکنون مشغول انتخابات ریاست جمهوری خویش است و سیاست های این کشور در منطقه شکست خورده است.

لازم به ذکر است تاسیس شعبه موسسه بین المللی قدس در دمشق، دهمین شعبه این موسسه به شمار می رود که مقر آن در بیروت است. در جریان این مراسم علاوه بر خالد مشعل، "موسی ابومرزوق" معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، "بثینه شعبان" مشاور تبلیغاتی رئیس جمهوری سوریه و شماری از رهبران فلسطینی و شخصیت های رسمی سوریه حضور داشتند.

از سوی دیگر ابومرزوق خاطرنشان کرد: حماس نامه خانواده "گلعاد شالیت"(نظامی اسرائیلی به اسارت گرفته شده توسط مبارزان فلسطینی) را دریافت کرده است. وی در پاسخ به این پرسش که چه طرفی این نامه را در اختیار حماس قرار داده است، نیز گفت: این موضوع مهم نیست. مهم این است که نامه را دریافت کرده ایم و این کافی است.

بثینه شعبان نیز تصریح کرد: بیت المقدس، عربی و پایتخت تمامی مسلمانان و اعراب باقی خواهد ماند.

لازم به ذکر است هفته گذشته برخی رسانه ها به نقل از منابع آگاه فلسطینی اعلام کردند که خالد مشعل محل اقامت خود را از دمشق به خارطوم-پایتخت سودان- منتقل می کند.