نمایش سه فیلم کوتاه در سیزدهمین برنامه سینما فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاعرسانی نمایش فیلم کوتاه سینما فردا اعلام کرد محمدعلی حجازی مدیر مرکز نمایش فیلم کوتاه معاونت سینمایی حوزه هنری گفت: سه فیلم "آشوب" بابک بهرامبیگی، "اسرار" اسعد صوفیه و "باز باد بیترانه امین قدمی ساعت 18 دوشنبه 18 شهریور به نمایش درمیآید.
بعد از نمایش این فیلمها، نشست نقد و بررسی با حضور کارگردانان، محمد ناصری مجری و کارشناس سینما و منوچهر بشیریراد منتقد برگزار و در پایان از حاضران در برنامه به صرف افطار پذیرایی خواهد شد.
اکران عمومی فیلمهای کوتاه در برنامه سینما فردا ساعت 18 دوشنبه هر هفته برگزار میشود و علاقمندان برای دیدن فیلمها میتوانند به سینما سپیده در تقاطع خیابانهای وصال و انقلاب مراجعه کنند.
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