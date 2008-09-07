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۱۷ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۱۰

نمایش سه فیلم کوتاه در سیزدهمین برنامه سینما فردا

سیزدهمین برنامه سینما فردا روز دوشنبه 18 شهریور با نمایش سه فیلم کوتاه در سالن شماره 2 سینما سپیده برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع‌رسانی نمایش فیلم کوتاه سینما فردا اعلام کرد محمدعلی حجازی مدیر مرکز نمایش فیلم کوتاه معاونت سینمایی حوزه هنری گفت: سه فیلم "آشوب" بابک بهرام‌بیگی، "اسرار" اسعد صوفیه و "باز باد بی‌ترانه امین قدمی ساعت 18 دوشنبه 18 شهریور به نمایش درمی‌آید.

بعد از نمایش این فیلم‌ها، نشست نقد و بررسی با حضور کارگردانان، محمد ناصری مجری و کارشناس سینما و منوچهر بشیر‌ی‌راد منتقد برگزار و در پایان از حاضران در برنامه به صرف افطار پذیرایی خواهد شد.

اکران عمومی فیلم‌های کوتاه در برنامه سینما فردا ساعت 18 دوشنبه هر هفته برگزار می‌شود و علاقمندان برای دیدن فیلم‌ها می‌توانند به سینما سپیده در تقاطع خیابان‌های وصال و انقلاب مراجعه کنند.

کد مطلب 745444

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