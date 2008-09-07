از کمک به دولت برای تعالی کشور فروگذار نمی کنیم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، متن بیانیه نمایندگان مجلس به این شرح است: بیانات حکیمانه رهبر معظم انقلاب دردیدار اعضای محترم دولت، دگر باره تمامی نگه ها را به نقطه اطمینان بخش نظام که همانا ولایت و مدیریت فقیه آگاه و پارسا بر جمهوری اسلامی ایران می باشد، معطوف کرده است.

در شرایطی که نظام سلطه جهانی به ایجاد یاس و تخریب مناسبات مومنانه ملت و دولت مبادرت می نمود، بیانات عالمانه آن رهبر فرزانه، محوری وحدت آفرین و حبل المتین همبستگی ملی، برای نیل به پیشرفت کشور گردید و تمامی دلسوزان، با سلایق گوناگون را به اتحاد برای فردایی روشن و آینده ای با نشاط رهنمون شد.

اعطای ویژگی"دولت کار و اقدام" و"احیاگری" گفتمان حضرت امام راحل و انقلاب اسلامی به دولت نهم و همچنین تعیین مرز تخریب و نقد و نیز ضرورت التزام به تعمق و تفکر در شیوه های اجرای برنامه ها، مایه مباهات نمایندگان ملت بزرگ ایران گردید و مسئولیت تمامی مخاطبان پیام وحدت آفرین رهبر معظم انقلاب را سنگین تر از گذشته نمود.

ما نمایندگان ملت ضمن پاسداشت یاد و خاطره شهیدان دولت به خصوص شهیدان عالی مقام رجایی و باهنر و ابراز خرسندی از حمایت رهبر معظم انقلاب اسلامی از دولت خدمتگزار اعلام می نماییم در راستای عمل به تکلیف خویش از هیچ کمک و حمایتی از دولت برای آبادانی و تعالی کشور فروگذار نکرده وتمامی همت وتلاش خود را برای ایجاد فضایی توام با همدلی و تفاهم و تعاون ملی و نیز تحقق منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری به کار خواهیم بست.