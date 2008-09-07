۱۷ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۵۲

گزارش خبرنگار مهر از چین/

جودوکاران کشورمان به نیمه نهایی راه یافتند

سعید رحمتی و رضا گل محمدی صبح امروز با شکست حریفان خود به مرحله نیمه نهایی رقابت های پارالمپیک پکن راه یافتند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به پکن، رحمتی که صبح امروز در نخستین مسابقه خود برابر بورگاس از اروگوئه به برتری رسیده بود، در ادامه با امتیاز وازاری مقابل حریفی از کوبا که عنوان قهرمانی جهان را در اختیار دارد به برتری رسید و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. 

جودوکار 60- کیلوگرم کشورمان برای حضور در دیدار نهایی باید حریفی از چین را پشت سر بگذارد. 

رضا گل محمدی جودوکار 66- کیلوگرم کشورمان نیز پس از پیروزی بر گارسیا از اسپانیا، مقابل حریفی از اوکراین به برتری رسید و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

لازم به ذکر است محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی با حضور در سالن جودو از نزدیک رقابت نمایندگان کشورمان را به نظاره نشست.

