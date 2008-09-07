سرنوشت شغلی آموزشیاران نهضت سوادآموزی مازندران مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، موسی امینی، پیش از ظهر یکشنبه در سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی در جمع خبرنگاران استان در ساری افزود: بر اساس ماده شش این آموزشیاران می توانند با مدرک تحصیلی دیپلم جذب آموزش و پرورش شوند.

وی خاطرنشان کرد: وزارت آموزش و پرورش نیز به رغم تعهد جذب این افراد از پذیرش آنان در استان خودداری و تعلل می کند.

مدیر نهضت سوادآموزی مازندران با اشاره به اینکه مجلس باید موانع قانونی جذب آموزشیاران نهضت سوادآموزی را در آموزش و پرورش فراهم کند، عنوان کرد: توانایی آموزشیاران نهضت به مراتب بیشتر از معلمان حق التدریسی در آموزش و پرورش است.

امینی با بیان اینکه آموزشیاران اکنون به واسطه ایجاد آموزشهای مقدماتی و تکمیلی در نهضت سوادآموزی و جذب حداقل 10 سوادآموز بتوانند حق التدریس دریافت کنند، یادآور شد: سوادآموزی مازندران می تواند با اجرای طرح فرد به فرد و گروهی در جهت ریشه کنی بی سوادی در استان گام بردارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه این مدیریت در سال جاری با سواد کردن تمامی جمعیت 10 تا 49 سال استان مازندران است، گفت: هم اکنون 84 درصد جمعیت استان با سواد و کمتر از 16 درصد جمعیت مازندران بی سواد هستند.

به گفته وی، 36 درصد مردان، 64 درصد زنان و 64 درصد افراد مناطق روستایی مازندران بی سواد هستند.

مدیر نهضت سوادآموزی مازندران با بیان اینکه برنامه ریشه کنی بی سوادی در شهرهای بابل، ساری، نکاء طی دو تا چهار سال آینده عملیاتی خواهد شد، تصریح کرد: جشن پایان بی سوادی در یک هزار و 500 روستای استان، دهه فجر امسال در مازندران برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته پنج شهر و هزار روستای استان کاملا باسواد شدند، اظهار داشت: جشن پایان بی سوادی در شهرستان نور نیز انجام خواهد شد.

امینی بیان داشت: شهرهای چالوس، رامسر، سوادکوه، تنکابن، نوشهر، نور، جویبار، محمود آباد و قائمشهر طی سالهای قبل از برنامه پنجم توسعه بی سوادی را ریشه کن خواهند کرد.