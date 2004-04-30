سرقت هاي فرهنگي نشانه جذابيت و غناي فرهنگ ايران است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، منوچهر آتشي شاعر - در گفت و گو با ستاد خبري جشنواره فرهنگ ايران زمين ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : سالهاست كه سرقت هاي فرهنگي از آداب و سنن ايراني توسط كشورهاي همسايه صورت مي گيرد كه البته زياد هم ناراحت كننده نيست ، در واقع اين مسئله بيشتر ريشه تاريخي دارد و اين طور نيست كه خوسرانه ملتي ، بخشي از فرهنگ و آداب سرزمين ديگري را از آن خود كند ، به هر حال در تاريخي مكتوب و حتي در دوره اسطوره ها مثل شاهنامه ، به وسعت ايران بارها اشاره شده است .

وي افزود : از طرفي بزرگداشت جشن نوروز توسط همسايه هاي ايران و اينكه اين جشن را به فرهنگ خودشان نسبت مي دهند لطمه اي نمي زند ، بلكه نشان دهنده جذابيت و غني بودن فرهنگ ماست . به طوري كه امسال شهرداري پاريس و برن هم جشن نوروز را گرامي داشتند و اين نشان مي دهد كه همه اينها به خاطر پشتوانه اي است كه آيين هاي اين چنيني دارند .

نخستين جشنواره" فرهنگ ايران زمين" ، 18 ارديبهشت ماه تا 4 خرداد ماه در تهران و 11 استان ديگر كشور برگزار مي شود .

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